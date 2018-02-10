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Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“»

вчера, 21:47

Новичок «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал победу над «Хебей Чайна Форчун» в товарищеском матче.

«Хорошая игра. Самое главное - мы добились результата, выиграли. Показали, считаю, хороший и комбинационный футбол. Создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Я думаю, ребята это выполнили сегодня и получили удовольствие от игры. Все молодцы!

Потихоньку вливаюсь в коллектив, в командную игру. Думаю, все должно получиться. Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует команда. Я действительно получаю удовольствие в этом футболе», - сказал Шатов.

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Остапчук 67
сегодня в 01:25
Остапчук 67:
Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“» -------------------------------------------------------------------- Докажи это восьмого апреля в Питере.
заплатишь за него 10 лямов докажет
scikuni
scikuni ответил Остапчук 67
сегодня в 00:37
Остапчук 67:
Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“» -------------------------------------------------------------------- Докажи это восьмого апреля в Питере.
смотрите как бы шатов и москвабадским клубам не доказал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:24
Питеру должен отгрузить)
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:19
Ай как запел...А в принципе хороший игрок,должно у него неплохо получиться играть в Краснодаре.
VIPded
VIPded
вчера в 23:15
Подождём, что Олежа запоёт через пару месяцев...
berda2003
berda2003
вчера в 23:01
когда-нибудь все обиженные зенитом соберутся - и опустят бомжей до уровня мусорщиков...
drug01
drug01
вчера в 22:58
Он докажет,что Зенит не тот клуб которого так возносят!
Морозовский
Морозовский ответил Ваня лучший
вчера в 22:48
Ваня лучший:
Зенит обычно не разрешает арендованным игрокам играть против себя. Боятся видимо.
Так "зенька" за бешеный откат вроде разрешила Шатову поглумиться над "проектом"!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:46
Шатов раскроется в Краснодаре. В Питере ещё будут пытаться локоть укусить). А поздняк метаться .
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:46
Удовольствие дороже денег, тем более, когда денег навалом! Шатов получает двойное удовольствие! "Зеньке" ещё засадил бы!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Остапчук 67
вчера в 22:45
Остапчук 67:
Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“» -------------------------------------------------------------------- Докажи это восьмого апреля в Питере.
Зенит обычно не разрешает арендованным игрокам играть против себя. Боятся видимо.
Egorium
Egorium
вчера в 22:36
Скоро Шатов покажет Шалимову свое вечное недовольство.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:26
Удачи Олегу!
Жаль, Манчини тебя не увидел в основе Зенита!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:23
Шатов:
«Получаю удовольствие от игры „Краснодара“»
--------------------------------------------------------------------
Докажи это восьмого апреля в Питере.
Брулин
Брулин
вчера в 22:06
Шатов игрок, который способен дополнить любой клуб РФПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:04
Вырвался из газпромовского плена, поздравляю!
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