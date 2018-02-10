Шатов: «Получаю удовольствие от игры „Краснодара“»

Новичок «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал победу над «Хебей Чайна Форчун» в товарищеском матче.

«Хорошая игра. Самое главное - мы добились результата, выиграли. Показали, считаю, хороший и комбинационный футбол. Создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Я думаю, ребята это выполнили сегодня и получили удовольствие от игры. Все молодцы!

Потихоньку вливаюсь в коллектив, в командную игру. Думаю, все должно получиться. Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует команда. Я действительно получаю удовольствие в этом футболе», - сказал Шатов.