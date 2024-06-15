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Роналдиньо не будет смотреть матчи сборной Бразилии на Кубке Америки

вчера, 08:57

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо заявил о том, что не будет смотреть матчи национальной команды своей страны на предстоящем Кубке Америки. Его слова приводит ESPN со ссылкой на YouTube-канал «Cartoloucos».

Я не буду смотреть ни одной игры [Бразилии]. [Ей] не хватает решимости, радости, не хватает хорошей игры. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча.

В свою очередь, он считает, что нападающий «селесао» Винисиус Жуниор заслуживает выиграть «Золотой мяч». На вопрос, будет ли Роналдиньо поддерживать какую-либо другую команду на турнире, экс-форвард ответил следующее:

Нет [я не собираюсь болеть за какую-либо команду], не буду смотреть ни одного матча.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
Написал,что Бернардо Силва бразилец,а он португалец.Тогда еще хуже для Бразилии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:14
Как мы теперь жить будем, если Роналдиньо не посмотрит матч?
А если серьёзно, то сборной Бразилии нужен нормальный авторитетный тренер. Анчелотти, Зидан и т.д.
happy 50
happy 50
вчера в 19:02
Да там некого смотреть.Откровенно говоря проходная сборная.За 20 лет футбол в стране деградировал.Откровенно говоря Бразилия не дает столько талантов как раньше.Да ,много игроков селесао в европейских чемпионатах,но в целом,они не лучше чем швейцарские игроки.Винисиус Жуниор очень хорош.Но его же мало.Эндрик молод.Рано авансы выдавать.Получается,что игроков добротных пруд пруди,а чтобы вспомнить,как конкурировать с сильнейшими странами мира,то только Винисиус Жуниор приходится в голову.Да Алиссон с Эдерсоном.Бернардо Силва вспоминается.Каземиро уже пик прошел.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 15:49
Чёрный юмор: в тюрьме не показывают?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Больше скажу.......Я тоже не буду смотреть....
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 12:04
Роналдиньо крайне скучно смотреть такую сборную.
Согласен. Талантов много, а вот великих игроков нет у них.
LOpp
LOpp
вчера в 11:56
а Роналдо будет?
mqqbdbkf45uk
mqqbdbkf45uk
вчера в 11:47
По всей видимости ему не до футбола.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:57
Зато танцуют как.. Хе.. 🤭😀💃
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:31
прямо сейчас Селестао худшая из лучших сборных мира.
больше всео бразильцам не хватает командной игры.
бразильцев давно мучает одна интересная дилемма.
они разрываются между "joga bonito" (красивая игра и феерия голов) и европейским прагматизмом, который нацелен на результат, а не зрелищность.
бразильцам нужна драматургия и режиссура зрелищных форм высшего класса.
они не могут не играть ярко (финты финты финты, забеги на скорости, вычурные празднования голов, танцы и все такое), потому что это в их сути природы. а чистый прагматизм им не подходит. Поэтому держать баланс между прагматизмом и красотой - крайне сложно.
Да, был роботофутбол Дунги, конечно, всех убивал.
и хорошо, что он закончился.
нужен тактически сильный футбол и крепкие нервы.
Если с тактикой еще куда ни шло, то с психологией у бразильцев традиционно все плохо. никогда не видел игру бразильской сброной когда приходится побеждать в упорной борьбе и вопреки обстоятельствам. Такое больше про сб. Аргентины, это если брать Южную Америку.
бразильцы любят футбол как праздник.
возьмем Хорватию.
почти все успехи клетчатых - это умение играть теми картами, которые у хорватов есть. Хоть в пустыне, хоть во льдах, хоть под дождем. С них не убудет.
хорваты умеют играть на 1:0, на победы в дополнительное время и сериях пенальти, на морально волевых. Бразильцы так не умеют. Они слишком эксцентричны. И за это часто расплачиваются.
Роналдиньо снова за свое. за красоту и все такое.
хочет смотреть футбол просто на голом таланте и эмоциях.
как и вся страна.
бразильцы так и не поняли, что важней - красивая игра или великие трофеии.
а пока 5 ЧМ подряд остаются без медалей. либо вылетает в четвертьфинале, либо получает 1:7 от Германии.
4bz2ekbtpve9
4bz2ekbtpve9
вчера в 09:57
Говорит не искренне, как можно не болеть за свою родную команду.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ yvzqa572fz3p (раскрыть)
вчера в 09:37
Здравствуйте.

Приз в пути.
ab5wt2n8xt54
ab5wt2n8xt54
вчера в 09:28
На преданного болельщика он явно не тянет,а обида в его комментариях есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:10
А в скобках здесь написаны домыслы журналюг? Или он настолько косноязычен и не может формулировать мысли?...
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:05
Если сравнивать сборную Бразилии времен Роналдиньо и сейчас, то небо и земля. Да, нынешний состав сборной стоит свыше 1,2 млрд и много талантов, вроде Эндрика, Винисиуса, Родриго, но игра слишком невзрачная. Возможно, им нужен топовый тренер, который построит игру и выжмет максимум из игроков, но пока Бразилия выезжает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков. Такой сборной на КА ловить нечего.
drug01
drug01
вчера в 09:01
Это его решение! Видно очень сильно обижен
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
beefs, Serv46, Buzz Lightyear, Akira86, barca200885, ЮЗИК, VMP больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 8. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
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