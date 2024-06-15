Роналдиньо не будет смотреть матчи сборной Бразилии на Кубке Америки

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вчера, 08:57

Бывший игрок сборной Бразилии заявил о том, что не будет смотреть матчи национальной команды своей страны на предстоящем Кубке Америки. Его слова приводит ESPN со ссылкой на YouTube-канал «Cartoloucos».

Я не буду смотреть ни одной игры [Бразилии]. [Ей] не хватает решимости, радости, не хватает хорошей игры. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча.

В свою очередь, он считает, что нападающий «селесао» Винисиус Жуниор заслуживает выиграть «Золотой мяч». На вопрос, будет ли Роналдиньо поддерживать какую-либо другую команду на турнире, экс-форвард ответил следующее: