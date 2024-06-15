Роналдиньо не будет смотреть матчи сборной Бразилии на Кубке Америки

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо заявил о том, что не будет смотреть матчи национальной команды своей страны на предстоящем Кубке Америки. Его слова приводит ESPN со ссылкой на YouTube-канал «Cartoloucos».
Я не буду смотреть ни одной игры [Бразилии]. [Ей] не хватает решимости, радости, не хватает хорошей игры. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча.
В свою очередь, он считает, что нападающий «селесао» Винисиус Жуниор заслуживает выиграть «Золотой мяч». На вопрос, будет ли Роналдиньо поддерживать какую-либо другую команду на турнире, экс-форвард ответил следующее:
Нет [я не собираюсь болеть за какую-либо команду], не буду смотреть ни одного матча.
больше всео бразильцам не хватает командной игры.
бразильцев давно мучает одна интересная дилемма.
они разрываются между "joga bonito" (красивая игра и феерия голов) и европейским прагматизмом, который нацелен на результат, а не зрелищность.
бразильцам нужна драматургия и режиссура зрелищных форм высшего класса.
они не могут не играть ярко (финты финты финты, забеги на скорости, вычурные празднования голов, танцы и все такое), потому что это в их сути природы. а чистый прагматизм им не подходит. Поэтому держать баланс между прагматизмом и красотой - крайне сложно.
Да, был роботофутбол Дунги, конечно, всех убивал.
и хорошо, что он закончился.
нужен тактически сильный футбол и крепкие нервы.
Если с тактикой еще куда ни шло, то с психологией у бразильцев традиционно все плохо. никогда не видел игру бразильской сброной когда приходится побеждать в упорной борьбе и вопреки обстоятельствам. Такое больше про сб. Аргентины, это если брать Южную Америку.
бразильцы любят футбол как праздник.
возьмем Хорватию.
почти все успехи клетчатых - это умение играть теми картами, которые у хорватов есть. Хоть в пустыне, хоть во льдах, хоть под дождем. С них не убудет.
хорваты умеют играть на 1:0, на победы в дополнительное время и сериях пенальти, на морально волевых. Бразильцы так не умеют. Они слишком эксцентричны. И за это часто расплачиваются.
Роналдиньо снова за свое. за красоту и все такое.
хочет смотреть футбол просто на голом таланте и эмоциях.
как и вся страна.
бразильцы так и не поняли, что важней - красивая игра или великие трофеии.
а пока 5 ЧМ подряд остаются без медалей. либо вылетает в четвертьфинале, либо получает 1:7 от Германии.
больше всео бразильцам не хватает командной игры.
бразильцев давно мучает одна интересная дилемма.
они разрываются между "joga bonito" (красивая игра и феерия голов) и европейским прагматизмом, который нацелен на результат, а не зрелищность.
бразильцам нужна драматургия и режиссура зрелищных форм высшего класса.
они не могут не играть ярко (финты финты финты, забеги на скорости, вычурные празднования голов, танцы и все такое), потому что это в их сути природы. а чистый прагматизм им не подходит. Поэтому держать баланс между прагматизмом и красотой - крайне сложно.
Да, был роботофутбол Дунги, конечно, всех убивал.
и хорошо, что он закончился.
нужен тактически сильный футбол и крепкие нервы.
Если с тактикой еще куда ни шло, то с психологией у бразильцев традиционно все плохо. никогда не видел игру бразильской сброной когда приходится побеждать в упорной борьбе и вопреки обстоятельствам. Такое больше про сб. Аргентины, это если брать Южную Америку.
бразильцы любят футбол как праздник.
возьмем Хорватию.
почти все успехи клетчатых - это умение играть теми картами, которые у хорватов есть. Хоть в пустыне, хоть во льдах, хоть под дождем. С них не убудет.
хорваты умеют играть на 1:0, на победы в дополнительное время и сериях пенальти, на морально волевых. Бразильцы так не умеют. Они слишком эксцентричны. И за это часто расплачиваются.
Роналдиньо снова за свое. за красоту и все такое.
хочет смотреть футбол просто на голом таланте и эмоциях.
как и вся страна.
бразильцы так и не поняли, что важней - красивая игра или великие трофеии.
а пока 5 ЧМ подряд остаются без медалей. либо вылетает в четвертьфинале, либо получает 1:7 от Германии.