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Вратарь Дюпин покинул «Рубин» и стал игроком «Краснодара»

вчера, 14:07

Вратарь Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешёл в «Краснодар».

Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне голкипер провёл в составе казанской команды 29 матчей в РПЛ, в 9 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Вратарь Дюпин покинул «Рубин» и стал игроком «Краснодара»

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Все комментарии
sx7y35t3y26j
sx7y35t3y26j
вчера в 18:40
Кто в Локомотиве останется, с кем они собрались решать большие задачи.
particular
particular
вчера в 17:12
Пожалуй, его опыта и запортаченных рук будет недостаточно Краснодару в будущем, а прыгучесть и концентрация остались в прошлом...
Пепс
Пепс
вчера в 16:51
Дюпин, спасибо за все, давай до свидания . Че то сожаления нету... Ушёл и ушел... В последнее время как тащил, так и зевал... Может с мотивом проблемы....
8f3h3kvsacw5
8f3h3kvsacw5
вчера в 16:10
Быстро Краснодар Сафонова замену нашел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:51, ред.
По натоптанной....
У каждого свой путь в Париж....
Наверняка Сафонову скоро понадобится №2...ввиду ненадёжности..Донны...Руммы..
ABir
ABir
вчера в 15:40
Это вместо парижского алиментщика подписали
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:18
Хорошая статистика, 9 сухарей !
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:58, ред.
Скорее всего первым номером будет у "Краснодара" Агкацев, его уже проверяли в деле, сыграл несколько матчей в РПЛ в прошедшем сезоне и выглядел очень даже прилично. А порой и вообще просто блестяще. Причём, действует очень уверенно и хладнокровно, не суетится. Видно, что нервы у парня -железные. А это очень важное качество для любого вратаря.
Ну, а Дюпина взяли просто для подстраховки, ну и как опытного вратаря, который может и что-то подсказать и посоветовать новому молодому вратарю "Краснодара", передать свой опыт и знания.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:55
Привет, Олег!!!
Мне проще тебе ответить, кто сильнее- Агкацев или Дюпин))). Ну а если серьезно- Вирц молодой пацан, талантливый, но пока, в полной мере не раскрывшийся, с неясными перспективами на будущее... Я тебе больше скажу, вот сколько читаю немецкую прессу, практически, ничего о нем не пишут. Даже вчера, немецкий комментатор не стал делать ему значительные комплименты, просто, вскользь прошелся, как по игроку сборной- с подающими надеждами. Нужен, еще один, полноценный сезон во всех турнирах, в частности в ЛЧ, тогда можно будет, что-то определенно сказать. Нестабильность, в эти годы- частый спутник молодых спортсменов...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:42
Привет Виктор!

Где то вопрос тебе кидал. вернее питал надежду услышать твое мнение.
(Куда лупит выше ворот Вирц? Сделай ему замечание, что играет вся команда...)
А Сане...? Слов нет... В целом мну доволен. БК не знаю...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:37
Агкацев №1
Дюпин - лавка.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:34
Тоже самое, хотел сказать. Но, могу сказать, что второй вратарь Краснодара Агкацев- однозначно сильнее Дюпина, и, именно он- должен быть первым вратарем в команде. К Дюпину, никогда не было доверия- нестабильный вратарь и ненадежный, чем-то, напоминающий Ломаева. Может сыграть, один два матча неплохо, но в целом- никакой уверенности в нем нет. На выходах играет слабо, читает соперника плохо, на линии играет, относительно надежно, но часто теряет ворота. Вобщем, как я заметил, у Краснодара серьезные проблемы с финансами, судя по тому, как команда готовится к сезону. Я никогда не видел быков в ранге чемпионов страны, но всегда отдавал должное этой команде- в плане смотрибельности и красоты её игры!!! Очень жаль, если в этом сезоне, такая самобытная команда не сможет побороться за призовые места.
lotsman
lotsman
вчера в 14:21
И Краснодар ослабляет конкурентов.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:13
Вратарь играющий и не в запасе сидел....посмотрим...
sqc2txn27b7v
sqc2txn27b7v
вчера в 14:12
Наверное, Дюпину повезло, стоит пожелать ему удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Даже и не знаю... усиление ли это Быкам или нет...
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