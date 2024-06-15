Вратарь Дюпин покинул «Рубин» и стал игроком «Краснодара»

Вратарь Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешёл в «Краснодар».
Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне голкипер провёл в составе казанской команды 29 матчей в РПЛ, в 9 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Ну, а Дюпина взяли просто для подстраховки, ну и как опытного вратаря, который может и что-то подсказать и посоветовать новому молодому вратарю "Краснодара", передать свой опыт и знания.
Ну, а Дюпина взяли просто для подстраховки, ну и как опытного вратаря, который может и что-то подсказать и посоветовать новому молодому вратарю "Краснодара", передать свой опыт и знания.