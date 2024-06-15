Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» пока не принял решение по будущему Ерохина

вчера, 15:35

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Александра Ерохина.

Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке.

Хавбек выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2017 года. Действующий контракт игрока истекает 30 июня 2024-го.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локомотиве» объяснили, почему Миранчуку предложено снизить зарплату
Вчера, 14:22
Официально«Акрон» покинул лучший бомбардир в истории клуба на профессиональном уровне
14 июня
ОфициальноХуммельс покинул дортмундскую «Боруссию»
14 июня
Официально«Эвертон» продлил контракт с рекордсменом клуба по числу матчей в АПЛ
14 июня
ОфициальноТульский «Арсенал» сообщил об уходе пятерых футболистов
14 июня
ОфициальноЭррера продлил контракт с «Атлетиком»
13 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Общение с Медведевым доставляет журналистам "истинное удовлетворение", не оставляя у них никаких сомнений в "достоверности" предоставляемой им лаконичной информации.
fnk75j2t6b7k
fnk75j2t6b7k
вчера в 18:38
Скорее всего, контракт будет заключен, Ерохин явно не помешает Зениту.
Сп62
Сп62
вчера в 18:09
Если Зенит усилится в этой паузе такими игроками, как Глушенков, то продление контракта Алекандру не светит.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:08
Можно было бы и продлить с ним контракт на годик-два для ротации. Ерохин - опытный и полезный игрок. Обычно всегда удачно выходит на замену.
Этакий джокер.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:01
Немного времени осталось, надо определяться уже...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:29
Ну, поскольку САМ Ерохин перед окончанием контракта никуда не дёргается, то, значит, его такое положение вещей устраивает на 100%.
Не удивлюсь, что какие-то тайные переговоры агент вёл, но клуб, с которым велись переговоры о переходе, решил подписать его бесплатно.
В любом случае, непосредственно после окончания контракта посмотрим, куда он перейдёт.
Ну, или Зенит "жаба задушит", и он переподпишет контракт. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:20
Он надел "Очки будущего"


И вновь увидел себя через год в золотой майке победителя
dzjfte7ha44m
dzjfte7ha44m
вчера в 15:36
Александр Ерохин является важным игроком для «Зенита», он помог клубу добиться успеха в последние годы. Однако срок его контракта истекает в июне 2024 года, и клуб может решить не продлевать его. Решение будет зависеть от множества факторов, включая финансовое положение клуба, уровень игры Ерохина и наличие других игроков на его позиции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 