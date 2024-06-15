«Зенит» пока не принял решение по будущему Ерохина

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вчера, 15:35

Председатель правления «Зенита» высказался о будущем полузащитника .

Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке.

Хавбек выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2017 года. Действующий контракт игрока истекает 30 июня 2024-го.