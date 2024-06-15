«Зенит» пока не принял решение по будущему Ерохина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Александра Ерохина.
Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке.
Хавбек выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2017 года. Действующий контракт игрока истекает 30 июня 2024-го.
И вновь увидел себя через год в золотой майке победителя
И вновь увидел себя через год в золотой майке победителя
Не удивлюсь, что какие-то тайные переговоры агент вёл, но клуб, с которым велись переговоры о переходе, решил подписать его бесплатно.
В любом случае, непосредственно после окончания контракта посмотрим, куда он перейдёт.
Ну, или Зенит "жаба задушит", и он переподпишет контракт. ))
Не удивлюсь, что какие-то тайные переговоры агент вёл, но клуб, с которым велись переговоры о переходе, решил подписать его бесплатно.
В любом случае, непосредственно после окончания контракта посмотрим, куда он перейдёт.
Ну, или Зенит "жаба задушит", и он переподпишет контракт. ))