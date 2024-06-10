Карпин хочет покинуть сборную России. Тренера вряд ли отпустят, ведь нет сильной замены

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вчера, 16:30

Валерий Георгиевич отбывает повинность.

Карпин прямо говорит, что ему неинтересно работать со сборной России. Готов ли мучить себя за 700 тысяч евро в год, реже видеть семью и ухудшать положение «Ростова», если попросят совмещать посты? Да, конечно, но это работа именно на разрыв. Продлил ли загодя контракт со сборной, который истекает в августе, показав заинтересованность в проекте? Нет, наоборот допускает, что поединок против Беларуси был его последним. Сборная как спортивная команда превратилась в кота Шрёдингера без официальных матчей. И пора ответить на важный вопрос. Стоит ли прощаться с Карпиным? Непросто определиться, особенно если вы в категории фанатов, которые бросили смотреть матчи сборной, считая только спарринги бессмысленными играми – такие люди тоже есть. Давайте разбираться с аргументами.

За отставку Карпина. Отсутствие амбиций

Валерий Георгиевич настолько уверенный и самодостаточный человек, что спокойно заявлял о скором завершении тренерской карьеры. У него подход Зидана. Есть работа – вперёд. Нет – не страшно. Рваться в «Спартак» и «Локомотив» не стал. Также Карпин не напрашивался в ЦСКА , за который играл в юности. Со сборной России ему работать ещё скучнее, чем с «Ростовом», где всё понятно и привычно. Раз Карпин открыто показывает, что ему без разницы продлевать контракт или нет, то пора расставаться, чтобы Валерий Георгиевич чаще отдыхал.

Против ухода тренера. Нет сильной замены

Опытный наставник Ташуев заявил, что если Карпин уйдет, то выстроится шеренга из 25 рулевых, готовых возглавить сборную. Пафосно и неправда. Разве что эти люди будут ужасными тренерами. Точилин сказал, что надо заставить Семака, ведь выигрывает РПЛ с «Зенитом». Вот только эксперт забыл, что в истории сборной России заметно меньше сильных бразильцев, чем у петербуржцев. А без шуток – нет идеального кандидата, ведь речь о странной задаче. Надо следить за всеми российскими игроками, собрать костяк, но без официальных игр.

За отставку Карпина. Прицел на будущее

Практикующий клубный тренер ставит на результат. Карпин не будет жертвовать победами в сборной России, чтобы вечно обкатывать молодых ребят. В идеале нужен наставник, который умеет работать с юными футболистами и мыслит стратегически, но таких людей немного. Будь свободным Осинькин из «Крыльев Советов», то его можно было бы назвать подходящим человеком. Галактионов работал с молодыми российскими футболистами. Но «Локомотив» продлил соглашение с наставником, сборная ему сейчас не интересна. Как и большинству других тренеров.

Против ухода тренера. Нет турнирной цели

Иди туда не знаю куда, как в сказке. Сейчас работа на сборную России, если ты опытный востребованный наставник, похожа на повинность. Кому-то нужно собирать команду. Карпин был наставником на момент отлучения от официальных соревнований – остался со своим штабом. Но если приглашать нового человека, который не совмещает работу в клубе и сборной страны, то надо платить большую зарплату целому штабу за подготовку к поединкам раз в несколько месяцев. Парагвайцев и китайцев можно обыграть с Карпиным у руля.

За отставку Карпина. Отвлекается на «Ростов»

Карпин допускал уход из клуба в случае переезда семьи в Эстонию, где его дочери пойдут учиться в школу. Но в итоге Валерий Георгиевич общался с руководством «Спартака» и остается в «Ростове» на год. С клубом у него контракт ещё на два сезона. Полноценно работать только со сборной тренер не готов. А это значит, что всегда будет отвлекаться и относиться к работе в сборной как к дополнительному заданию. Следовательно, мало персональной работы с игроками. Будет странно, если тренер «Ростова» выдаст планы подготовки своим соперникам.

Против ухода тренера. Есть игра и результаты

Понятно, что Куба, Сербия и Беларусь не пытались поломать ноги футболистам команды Карпина. Оппоненты слабо сопротивлялись и провели ужасные поединки, разбиты вдребезги. У Карпина три результативные победы – 8:0, 4:0 и ещё раз 4:0. Если это плохой футбол в необычных обстоятельствах, то какой тогда хороший? Тренер поднял команду, атакующий потенциал отражен на табло. Есть много молодых российских футболистов, которые себя в сборной не реализовали, начиная с Глушенкова. Дерзкий Карпин им в целом подходит как тренер.

Мнение читателей. Выбирайте тренера для сборной

Хотя Карпину всё равно, у него получается. Вот такой парадокс. Ему тяжело, лень изучать футболистов через оптику тренера сборной, а не «Ростова». Но Карпин давно знает ребят из РПЛ , остается в Ростове-на-Дону, не будет загружен в клубе уровня «Локомотива» и «Зенита». Если Валерий Георгиевич сам не откажется, то в РФС не будут искать другие варианты. Сегодня странно приглашать иностранца, даже серба. Лучшие местные тренеры разбросаны по клубам. Всегда можно найти бывшего футболиста, который только начинает тренерский путь, вроде Кержакова, но Карпин сильнее. Не хочет работать, не будет выкладываться, но при этом умудрился трижды настроить на уверенные разгромы соперников без пропущенных мячей в ответ.

После скверных поединков против Кении, Катара и олимпийской сборной Египта последние матчи – предел мечтаний фанатов. До возвращения в официальные турниры у сборной будет именно такой режим жизни. Карпина логично оставить, если у него осталась хотя бы капля желания возиться с национальной командой. Не факт, что сменщик будет сильнее и сможет лучше мотивировать российских игроков, которые исторически презирают товарищеские матчи. Всегда можно назначить Рахимова, если Федотов заберет его работу в «Рубине», но какой смысл? Сборная застряла на грани обрыва. Карпин просто удерживает её, чтобы не разбилась. Задача банальная – готовить молодых ребят с прицелом на отдаленное и неопределенное будущее.