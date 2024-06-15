Бентанкур извинился перед Соном за шутку о корейцах

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур принёс извинения своему товарищу по клубу Сон Хын-Мину.
Ранее в уругвайском телешоу ведущий Рафа Котело попросил у хавбека футболку игрока лондонской команды, на что он ответил:
Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.
После публикации видео в интернете на этой неделе слова Бентанкура вызвали широкий резонанс. Футболист сборной Уругвая в социальных сетях обратился к южнокорейскому нападающему:
Брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо ещё! Я люблю тебя, брат!
потому что на самом деле у азиатов очень много разных типов лиц и они вовсе не похожи друг на друга.
любой человек, который не видит различии, есть расист.
иначе бы заметили, что и европейцы все на одно лицо.
потому что на самом деле у азиатов очень много разных типов лиц и они вовсе не похожи друг на друга.
любой человек, который не видит различии, есть расист.
иначе бы заметили, что и европейцы все на одно лицо.