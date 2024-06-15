Бентанкур извинился перед Соном за шутку о корейцах

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вчера, 15:30

Полузащитник «Тоттенхэма» принёс извинения своему товарищу по клубу .

Ранее в уругвайском телешоу ведущий Рафа Котело попросил у хавбека футболку игрока лондонской команды, на что он ответил:

Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.

После публикации видео в интернете на этой неделе слова Бентанкура вызвали широкий резонанс. Футболист сборной Уругвая в социальных сетях обратился к южнокорейскому нападающему: