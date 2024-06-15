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Бентанкур извинился перед Соном за шутку о корейцах

вчера, 15:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур принёс извинения своему товарищу по клубу Сон Хын-Мину.

Ранее в уругвайском телешоу ведущий Рафа Котело попросил у хавбека футболку игрока лондонской команды, на что он ответил:

Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.

После публикации видео в интернете на этой неделе слова Бентанкура вызвали широкий резонанс. Футболист сборной Уругвая в социальных сетях обратился к южнокорейскому нападающему:

Брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо ещё! Я люблю тебя, брат!

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:08
Расизм - это принижение расы. То, что они похожи, никак их не принижает. Не надо мешать мух с котлетами.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 16:04
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:45
это расизм.
потому что на самом деле у азиатов очень много разных типов лиц и они вовсе не похожи друг на друга.
любой человек, который не видит различии, есть расист.
иначе бы заметили, что и европейцы все на одно лицо.
sihafazatron
sihafazatron ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:42
Для тебя может быть)
А так да, калмыки все пожожи)))
48bpc5veacmt
48bpc5veacmt
вчера в 15:38
Извинения Родриго Бентанкура перед Сон Хын-Мином были искренними и эмоциональными. Он признал свою ошибку и объяснил, что его слова были неудачной шуткой, которая никого не должна была обидеть. Бентанкур подчеркнул, что любит и уважает своего товарища по команде и никогда не хотел бы причинить ему вред или проявить неуважение.
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:38
А в чем расизм, если они реально все на одно лицо?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
извинение принимаются))
а так да, дурацкая расистская шутка не красит человека
Гость
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