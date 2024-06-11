Промес собирается вернуться в «Спартак». Лидер «красно-белых» может привести в клуб своих друзей

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вчера, 22:15

Рассказываем о тех, кто может пополнить «Спартак».

Лучший легионер в истории «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в Объединённых Арабских Эмиратах. Голландец уже не томится в застенках. Он на свободе. Но пока не может выехать из страны, куда его угораздило заехать.

Не спешите его хоронить

Многие авторитетные люди, в том числе и бывший председатель Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков, и легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев, считают, что время Промеса в «Спартаке» истекло. Есть и иные публичные отечественные морализаторы, поспешившие признать Антоху виновным в тех грехах, что его обвиняют. И неважно, что оные не в курсе дела. Но что-то подсказывает, что если бы Квинси был виноват в том, что ему предъявили, то давно был бы не в Эмиратах, а мотал бы срок, назначенный судом Нидерландов. И чем дольше длится экстрадиция, тем меньше шансов у неё осуществиться. А у Промеса контракт со «Спартаком», который никто не собирается расторгать в одностороннем порядке. Более того, Антон иногда передаёт привет тем, кто его любит, ждёт и не верит в разные наговоры. Не так давно он намекнул на своё возвращение. Причём он собирается вернуться не один, а с другом. И кто же этот таинственный друг?

Мемфис, не любящий свою фамилию

В первую очередь фланговый нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, которому вскоре предстоит сыграть на чемпионате Европы. Давний друг спартаковского бомбардира, даром что они пересекались только в национальной команде. Квинси — воспитанник «Аякса», игравший помимо родного клуба в «Гоу Эхед Иглс», а его приятель до отъезда за границу выступал за недружественный ПСВ . Промес вест-индец, а Мемфис — афроголландец. Кстати, последний терпеть не может фамилию своего африканского папаши, бросившего футболиста. Неспроста на футболке голландца сзади написано Мемфис. При этом у обоих футболистов масса общих интересов. Они обожают рэп и записывают треки, любят наносить на тело татуировки. Квинси и Мемфис не раз записывали совместные композиции, проводили отпуск вместе, порой попадали в разные забавные ситуации. И мечтали поиграть вместе не только в сборной Нидерландов.

Вот только плавали два друга в разных морях. Пока Квинси играл за «Спартак», немножко за «Севилью» и «Аякс», его друг пытался раскрутиться в «Манчестер Юнайтед». Потом были четыре с половиной года во французском «Лионе». Кстати, братуха Антоха ещё зимой 2016/17 был готов воссоединиться с другом в «Спартаке», но дальше разговоров дело не дошло. А потом у Мемфиса был год с хвостиком в «Барселоне». А там и мадридский «Атлетико». В обоих испанских клубах голландец смотрелся достойно, лица не терял. Но и звёзд с неба не хватал.

Скоро контракт Мемфиса с «Атлетико» истекает. Футболист становится свободным агентом и волен выбирать. И Российская Премьер-Лига для него не худший вариант. С одной стороны, Мемфис едет с ярмарки, но при этом ещё полон сил и энергии. Давайте вспомним наших самых известных легионеров. Малком — прима Российской Премьер-Лиги, выглядел в «Бордо» бледнее, не говоря уже о «Барселоне». Мощно раскрутился в нашем чемпионате Джон Кордоба, отнюдь не самый яркий форвард Бундеслиги. Или Вендел был лидером в «Спортинге»? Если друг Квинси приедет в наш чемпионат, то он станет одной из ярчайших его фигур. Конечно, возвращение Промеса увеличивает шансы Мемфиса надеть красно-белую футболку с ромбиком. Но при любом исходе затянувшегося дела сильнейшего на данный момент легионера «Спартака» подписание Мемфиса Депая станет мегатрансфером.

Ещё один друг

Но, наверное, вы не забыли, как в прошлом году в Москву приезжал ещё один приятель Квинси Промеса — Хаким Зиеш. Один из героев последнего чемпионата мира побывал на спартаковском стадионе, провёл там фотосессию, чем обнадёжил болельщиков «красно-белых». Но этим всё и ограничилось. Зиеш не перешёл в «Спартак», даром что не остался в «Челси». Голландского марокканца арендовал «Галатасарай». В новом клубе Зиеш сыграл 18 матчей и забил шесть мячей, помог «Сараю» защитить титул чемпиона Турции. Но турки пока не собираются активировать опцию выкупа полузащитника. Таким образом, Хакиму предстоит вернуться в «Челси», которому он не особо нужен. Но у Зиеша ещё год контракта с лондонцами, и те постараются продать 31-летнего футболиста. «Челси» покупал Зиеша за 44 миллиона евро. Сейчас хорошо бы отбить пятую часть затрат.

В отличие от выраженного левого крайнего Мемфиса, Хаким Зиеш более универсальный игрок. Он способен сыграть не только на правом фланге атаки, но и атакующего полузащитника. А именно классного разыгрывающего и не хватает «Спартаку». Хаким мог бы стать ключевым игроком «красно-белых». И рядом с ним блистал бы не только друг Квинси, но и Тео Бонгонда, а также Манфред Угальде. Однако приобретение Зиеша потребует от москвичей больших затрат. Ведь придётся потратиться не только на личный контракт лидера сборной Марокко, но и на отступные. А «Челси» не продешевит.

Старый друг лучше новых двух

А почему мы забыли про Душана Тадича? Смущает возраст капитана сборной Сербии — 35 лет. Но Тадич в полном порядке, о чём говорят 10 голов за «Фенербахче» в прошлом сезоне. Контракт в силе до следующего лета, но не факт, что Жозе Моуриньо не захочет омолодить команду. С Квинси Промесом Душан успел поиграть и в «Твенте», и в «Аяксе». Понимают друг друга с полуслова.

Для флангового бегунка серб, наверное, староват. Но для проблемной у москвичей позиции атакующего полузащитника он был бы полезен. Тем более, что новым тренером «Спартака» стал Деян Станкович, с которым Душан успел поиграть в сборной Сербии. Если бы пришёл Тадич, то можно было бы обойтись без Мемфиса и Хакима. Да и отсутствие Антохи не было бы столь критично, как в весеннем отрезке последнего чемпионата.

P.S. А теперь представьте себе, что будет, если собрать всех перечисленных игроков, включая Промеса, вместе. Даже со скидкой на возраст, а всем за тридцать, они способны порвать любую оборону.