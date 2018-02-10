Шалимов: «Сбор „Краснодар“ закончил на позитиве»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Хебей Чайна Форчун» в товарищеском матче.

«Задача номер один, которую мы ставим во всех тренировочных играх, - не получить травмы. Мы ее выполнили. Нагрузку игроки получили, но, думаю, получили еще и удовольствие от того, что забили семь мячей. А это немало.

И позиционная атака была, и держали мяч, и уходили в контратаки. То есть во всех этих компонентах выглядели сегодня хорошо. В плане обороны - так же. Мы старались играть агрессивно, старались выдвигаться, отбирать мяч на чужой половине. У нас часто это получалось. Мы полностью владели сегодня инициативой, создали достаточно моментов, много забили, поэтому сбор мы закончили на позитиве.

Сейчас три дня отдыхаем. Ребятам это важно, чтобы на третий сбор приехать и психологически отдохнувшими, и физически готовыми к работе, потому что нагрузки у нас в начале третьего сбора тоже будут», - сказал Шалимов.