Гаджиев: «Губернатор гарантирует, что „Амкар“ доиграет сезон спокойно»

«Амкар» по-прежнему испытывает проблемы с финансированием, но игроки не намерены устраивать бойкот в связи с задержками по зарплате. Главный тренер пермского коллектива Гаджи Гаджиев ссылается на обещание губернатора Пермского края — клуб доиграет сезон до конца:

«Налаживаются ли финансовые дела клуба? Вроде бы обещания есть, есть и гарантия от губернатора. Он заверил, что сезон команда доиграет спокойно. Что будет дальше, уже не знаю. Коллектив у нас здоровый, никаких вопросов и осложнений в связи с задержкой зарплат не возникает. Футболисты тренируются нормально.

Недавно к нам на сбор приезжали Шилов и Резвухин (президент и гендиректор клуба). Они общались с командой и заверили, что в ближайшее время будут произведены расчеты по долгам».

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