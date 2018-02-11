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Гаджиев: «Губернатор гарантирует, что „Амкар“ доиграет сезон спокойно»

вчера, 13:54

«Амкар» по-прежнему испытывает проблемы с финансированием, но игроки не намерены устраивать бойкот в связи с задержками по зарплате. Главный тренер пермского коллектива Гаджи Гаджиев ссылается на обещание губернатора Пермского края — клуб доиграет сезон до конца:

«Налаживаются ли финансовые дела клуба? Вроде бы обещания есть, есть и гарантия от губернатора. Он заверил, что сезон команда доиграет спокойно. Что будет дальше, уже не знаю. Коллектив у нас здоровый, никаких вопросов и осложнений в связи с задержкой зарплат не возникает. Футболисты тренируются нормально.

Недавно к нам на сбор приезжали Шилов и Резвухин (президент и гендиректор клуба). Они общались с командой и заверили, что в ближайшее время будут произведены расчеты по долгам».

Всё о финансовых проблемах "Амкара"

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Все комментарии
Sueverny
Sueverny
вчера в 16:40
Ненормально то что это дело губернатора края. У клуба должны быть только частные источники финансирования, по крайней мере не из структур власти. Иначе денег никогда не будет хватать.
Shamil79
Shamil79
вчера в 16:31
можно ещё обратиться к тем кто Тосно помог
За адекватность
За адекватность ответил Дмитрий Аександров
вчера в 16:25
Дмитрий Аександров:
Губернатору "Амкар" не нужен.
Мы его тут всем Пермским краем выбирали, и в первый год своего правления я думаю побоится он угробить команду. Главное что нет стратегии развития клуба, Шилов и Резвухин только и ждут бюджетных денег, написал бы ещё свои мысли, да забанят.
Shamil79
Shamil79
вчера в 16:24
а что гарантировал Гаджиев?
Shamil79
Shamil79
вчера в 16:24
настолько спокойно что в фнл
Alex-96
Alex-96
вчера в 16:06
Если сезон последний, то почем будет одна игра?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:49
А ДАЛЬШЕ ЧТО???
311
311
вчера в 15:03
Пару догов скатаете и деньга появится!)
Кlassе
Кlassе
вчера в 15:02
Такие команды как Амкар, вечно клянчущие деньги из бюджета нищего депрессивного региона, не нужны абсолютно.
cska.78
cska.78
вчера в 15:02
Плохо все это!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 14:55
Губернатору "Амкар" не нужен.
loko7
loko7
вчера в 14:42
Нельзя быть такими наивными детьми и верить во все, что сказали.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:31
Докажи Амкар, что ты достоин большего. Удачи!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 14:26
могут и молодежкой доиграть
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 14:25
Это не ответ, а что дальше будет с командой? Пора отвечать за все действия, команда должна жить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:57
Если деньги в бюджете не заложены,то их и не будет.
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