«Лион» дома уступил «Ренну»

«Лион» дома проиграл «Ренну» в матче 25-го тура чемпионата Франции.
Лион, стадион «Групама Стэдиум»
«Лион» - «Ренн» 0:2 (0:1)
Голы: Хазри 5, Леа 90+3.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Менди, Морель, Тете, Ндомбеле (Гуири 83), Амари Траоре, Тусар (Ауар 46), Фекир, Диас (Депай 46), Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Ренн»: Кубек, Бенсебаини, Гелен, Гнаньон, Бертран Траоре, Буриго, Леа, Прчич, Сарр, Хазри (Амалфитано 90+4), Сахо (Мексер 88).
Главный тренер: Сабри Лямуши.
Предупреждения: Амари Траоре 7, Бертран Траоре 58, Фекир 58.
Судья: Амори Делерю.
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