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«Лион» дома уступил «Ренну»

сегодня, 00:52
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 2Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Лион» дома проиграл «Ренну» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Лион, стадион «Групама Стэдиум»

«Лион» - «Ренн» 0:2 (0:1)
Голы: Хазри 5, Леа 90+3.

«Лион»: Лопеш, Марсело, Менди, Морель, Тете, Ндомбеле (Гуири 83), Амари Траоре, Тусар (Ауар 46), Фекир, Диас (Депай 46), Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Ренн»: Кубек, Бенсебаини, Гелен, Гнаньон, Бертран Траоре, Буриго, Леа, Прчич, Сарр, Хазри (Амалфитано 90+4), Сахо (Мексер 88).
Главный тренер: Сабри Лямуши.

Предупреждения: Амари Траоре 7, Бертран Траоре 58, Фекир 58.

Судья: Амори Делерю.

Ранее ПСЖ обыграл «Тулузу».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 01:34
Пролетит так Лион мимо ЛЧ!
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 00:57
Неожиданно обломали большую ставку...(
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