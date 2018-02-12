Мевля: «В России с проблемами не сталкивался»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своей жизни в России.

«По-настоящему вы никогда не узнаете новую страну, пока в ней не окажетесь. Сейчас я живу в России и до сих пор не столкнулся ни с одной проблемой. Может быть, поначалу был небольшой языковой барьер, потому что в Ростове, в отличие от Петербурга, не так много людей говорит по-английски. Но постепенно освоился. Слушал, запоминал. И справился.

Самая странная вещь, с которой столкнулся в России? Ой, да я в стольких странах пожил, что меня нечем удивить (смеется). Действительно не могу ответить! Я семейный человек, спокойный. Еду на тренировку, провожу потом время дома. Никаких специфических требований, чтобы сталкиваться со странностями».

27-летний Мевля играет в России с 2016 года, ранее он выступал за «Ростов».