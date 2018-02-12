Мевля: «В России с проблемами не сталкивался»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своей жизни в России.
«По-настоящему вы никогда не узнаете новую страну, пока в ней не окажетесь. Сейчас я живу в России и до сих пор не столкнулся ни с одной проблемой. Может быть, поначалу был небольшой языковой барьер, потому что в Ростове, в отличие от Петербурга, не так много людей говорит по-английски. Но постепенно освоился. Слушал, запоминал. И справился.
Самая странная вещь, с которой столкнулся в России? Ой, да я в стольких странах пожил, что меня нечем удивить (смеется). Действительно не могу ответить! Я семейный человек, спокойный. Еду на тренировку, провожу потом время дома. Никаких специфических требований, чтобы сталкиваться со странностями».
27-летний Мевля играет в России с 2016 года, ранее он выступал за «Ростов».
Узнал всё о финских удмуртах...испанских татарах...шведской мордве...байкальских чухонцах...
Пойду сожгу учебники по географии и этнографии.....))
Узнал всё о финских удмуртах...испанских татарах...шведской мордве...байкальских чухонцах...
Пойду сожгу учебники по географии и этнографии.....))
А самый остроумный на Соккере - Саныч Морозз
А самый остроумный на Соккере - Саныч Морозз
Кто бы знал Капусту раньше?Никто.Да и сейчас бы его не заметили даже,если бы не его "50" друзей.Прошли бы мимо,а если наступили случайно,то отряхнули ботинок и дальше в путь)))А сейчас он местная "звезда"
Кто бы знал Капусту раньше?Никто.Да и сейчас бы его не заметили даже,если бы не его "50" друзей.Прошли бы мимо,а если наступили случайно,то отряхнули ботинок и дальше в путь)))А сейчас он местная "звезда"
Никакого юмора и разнообразия.
Че уж тут говорить о футболе. Люди, которые тут про футбол пишут, зачастую вообще без лайков остаются, хотя пишут чет дельное.
Никакого юмора и разнообразия.
Че уж тут говорить о футболе. Люди, которые тут про футбол пишут, зачастую вообще без лайков остаются, хотя пишут чет дельное.
Но я сильно сомневаюсь в его адекватности.
Скорей, первой мыслью будет "убить всех человеков!"
Степа, переставай создавать Скайнет!
Но я сильно сомневаюсь в его адекватности.
Скорей, первой мыслью будет "убить всех человеков!"
Степа, переставай создавать Скайнет!
Съешь и так же станет дурно.
У ларьков здесь пьют культурно, у палаток здесь не пьют.
Есть поребрик, нет бордюра,
Нет гриль-куриц, есть гриль-кура
Здесь не мочатся в подъездах, здесь в парадных только ссут."
Съешь и так же станет дурно.
У ларьков здесь пьют культурно, у палаток здесь не пьют.
Есть поребрик, нет бордюра,
Нет гриль-куриц, есть гриль-кура
Здесь не мочатся в подъездах, здесь в парадных только ссут."