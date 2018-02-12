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Мевля: «В России с проблемами не сталкивался»

сегодня, 10:22

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о своей жизни в России.

«По-настоящему вы никогда не узнаете новую страну, пока в ней не окажетесь. Сейчас я живу в России и до сих пор не столкнулся ни с одной проблемой. Может быть, поначалу был небольшой языковой барьер, потому что в Ростове, в отличие от Петербурга, не так много людей говорит по-английски. Но постепенно освоился. Слушал, запоминал. И справился.

Самая странная вещь, с которой столкнулся в России? Ой, да я в стольких странах пожил, что меня нечем удивить (смеется). Действительно не могу ответить! Я семейный человек, спокойный. Еду на тренировку, провожу потом время дома. Никаких специфических требований, чтобы сталкиваться со странностями».

27-летний Мевля играет в России с 2016 года, ранее он выступал за «Ростов».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:22
Зашёл на ветку узнать как дела у Мевли.......

Узнал всё о финских удмуртах...испанских татарах...шведской мордве...байкальских чухонцах...

Пойду сожгу учебники по географии и этнографии.....))
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 12:44
у Зе Луиша зато по всем фронтам засада,пару месяцев назад душу здесь изливал
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:38
А те у кого в России проблемы сами ведут себя неуважительно.
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 11:46
Я никогда не сталкивался с непониманием, мою натуру горячо приняли в петербурге и отлюбили везде
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:45
Казанский:
Отец испанец,мать русская.Родился в Казани.Краткая биография тебя устроит?))
Да устроит , просто чисто для информации , нигде использовать не буду , просто мой друг -татарин и ему я лет 30 назад задал этот вопрос
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:39
Олeневод:
Финнов и пархатых нет , а ты казанский или крымский татарин?
Отец испанец,мать русская.Родился в Казани.Краткая биография тебя устроит?))
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:38
Олeневод:
Ну я понял типа раньше было веселее и интереснее , там были персонажи среди которых твой Степан бы просто потерялся
Раньше банили за троллинг и перед тем как что-то написать,надо было 10 раз подумать.А уж если акк создал дополнительный,то пожизненный бан.Поэтому раньше и юмор был тоньше,хоть и на грани и клонов не было..Человек попадал в топ по выбору всех болельщиков Соккера,независимо от клуба,а не по желанию самого себя любимого.Культурней,что-ли раньше было
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:36
Казанский:
Но остальная седьмая часть чухонская,надо понимать))
Финнов и пархатых нет , а ты казанский или крымский татарин?
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:34
Казанский:
При чем здесь "звезда"?Я про другое писал вообще
Ну я понял типа раньше было веселее и интереснее , там были персонажи среди которых твой Степан бы просто потерялся
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Sully
сегодня в 11:34
Ща Степа со школы придет, поднимет тебя в топ.
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:33
Олeневод:
Я швед на одну восьмую , однако да - я теперь шведский оленевод!
Но остальная седьмая часть чухонская,надо понимать))
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:32
Казанский:
Хочешь сказать,что ты шведский оленевод?)))
Я швед на одну восьмую , однако да - я теперь шведский оленевод!
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:32
Олeневод:
Коля не расстраивайся , ты такая же звезда Соккера как и твой Степан , не ну Котлин и Литманен тебе бы конкуренцию составили А самый остроумный на Соккере - Саныч Морозз
При чем здесь "звезда"?Я про другое писал вообще
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:31
Казанский:
Да,многие покинули этот сайт только по этой причине((Я тоже ставил лайки и коням и бомжам,если было прикольно,а сейчас...Степка просто выучил пару-тройку фраз (причем не свои) и выводит их в топы.Здесь уже не до разговора о футболе,а кто кого перетроллит. Кто бы знал Капусту раньше?Никто.Да и сейчас бы его не заметили даже,если бы не его "50" друзей.Прошли бы мимо,а если наступили случайно,то отряхнули ботинок и дальше в путь)))А сейчас он местная "звезда"
Коля не расстраивайся , ты такая же звезда Соккера как и твой Степан , не ну Котлин и Литманен тебе бы конкуренцию составили
А самый остроумный на Соккере - Саныч Морозз
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:30
Олeневод:
Ну значит я не чухонец , ты меня обрадовал
Хочешь сказать,что ты шведский оленевод?)))
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 11:28
Казанский:
Жители Ленинградской области точно и финны.А шведы какое к ним отношение имеют к ним?))Вот мордва и удмурты да))
Ну значит я не чухонец , ты меня обрадовал
Sully
Sully ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:25
AntiherQ1488:
Раньше я мог коню или бомжу в топе лайк поставить, если смешно или оригинально, пусть и про Спартак. А щас одни бани, Глушаковы, Гы гы, Ливер, негры, зулусы, пупсики. Никакого юмора и разнообразия. Че уж тут говорить о футболе. Люди, которые тут про футбол пишут, зачастую вообще без лайков остаются, хотя пишут чет дельное.
после матча с Ливерпулем, Глушаков, негры и пупсики пошли в баню парить зулусов)) гы гы.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:21
AntiherQ1488:
Раньше я мог коню или бомжу в топе лайк поставить, если смешно или оригинально, пусть и про Спартак. А щас одни бани, Глушаковы, Гы гы, Ливер, негры, зулусы, пупсики. Никакого юмора и разнообразия. Че уж тут говорить о футболе. Люди, которые тут про футбол пишут, зачастую вообще без лайков остаются, хотя пишут чет дельное.
Да,многие покинули этот сайт только по этой причине((Я тоже ставил лайки и коням и бомжам,если было прикольно,а сейчас...Степка просто выучил пару-тройку фраз (причем не свои) и выводит их в топы.Здесь уже не до разговора о футболе,а кто кого перетроллит.
Кто бы знал Капусту раньше?Никто.Да и сейчас бы его не заметили даже,если бы не его "50" друзей.Прошли бы мимо,а если наступили случайно,то отряхнули ботинок и дальше в путь)))А сейчас он местная "звезда"
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 11:15
Раньше я мог коню или бомжу в топе лайк поставить, если смешно или оригинально, пусть и про Спартак. А щас одни бани, Глушаковы, Гы гы, Ливер, негры, зулусы, пупсики.
Никакого юмора и разнообразия.
Че уж тут говорить о футболе. Люди, которые тут про футбол пишут, зачастую вообще без лайков остаются, хотя пишут чет дельное.
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 11:12
Казанский:
Это которые бежали от Петра первого при строительстве потешного городка?))
надо будет спросить зачем они убежали так далеко)
Казанский
Казанский ответил fcspartak
сегодня в 11:08
fcspartak:
по непроверенным данным чухонцы еще водятся на берегах байкала и в красноярском крае)
Это которые бежали от Петра первого при строительстве потешного городка?))
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:07
AntiherQ1488:
И не говори, в топе сплошная, самозалайканная чушь или откровенная пошлость.
И что интересно,ни одного на футбольную тему.Я понимаю,что трудно писать,если не разбираешься в футболе и даже состав своей команды не знаешь.Но хоть тогда бы выводил в топ комментарии своих соплеменников,которые получше шарят в футболе))
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 11:06
Казанский:
Жители Ленинградской области точно и финны.А шведы какое к ним отношение имеют к ним?))Вот мордва и удмурты да))
по непроверенным данным чухонцы еще водятся на берегах байкала и в красноярском крае)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 11:04
И не говори, в топе сплошная, самозалайканная чушь или откровенная пошлость.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:02
AntiherQ1488:
Если и 40 клонов обучаются вместе с ним, то вскоре получится искуственный интеллект. Но я сильно сомневаюсь в его адекватности. Скорей, первой мыслью будет "убить всех человеков!" Степа, переставай создавать Скайнет!
Про человечество не скажу,но Соккер он уже убил((
Казанский
Казанский ответил Олeневод
сегодня в 11:01
Олeневод:
Коля , а кто такие чухонцы? и ещё вопрос - являются ли шведы чухонцами?
Жители Ленинградской области точно и финны.А шведы какое к ним отношение имеют к ним?))Вот мордва и удмурты да))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 11:01
Если и 40 клонов обучаются вместе с ним, то вскоре получится искуственный интеллект.
Но я сильно сомневаюсь в его адекватности.
Скорей, первой мыслью будет "убить всех человеков!"
Степа, переставай создавать Скайнет!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил fcspartak
сегодня в 10:57
fcspartak:
Самая странная вещь, с которой столкнулся в России? шаверма, поребрик, парадная. культурная столица) наверное знают как правильно)
"Здесь шаверма, не шаурма,
Съешь и так же станет дурно.
У ларьков здесь пьют культурно, у палаток здесь не пьют.
Есть поребрик, нет бордюра,
Нет гриль-куриц, есть гриль-кура
Здесь не мочатся в подъездах, здесь в парадных только ссут."
Олeневод
Олeневод ответил Казанский
сегодня в 10:57
Казанский:
Опять от чухонцев пошла голубая волна
Коля , а кто такие чухонцы? и ещё вопрос - являются ли шведы чухонцами?
Казанский
Казанский ответил Sully
сегодня в 10:53
Sully:
говорят Грушаков когда играл в Локомотиве был нормальным, даже спартак ненавидел, но прошел тест на толерантность и вся его судьба изменилась в миг... даже боюсь представить что Боря вытворял с Денисом.
Опять от чухонцев пошла голубая волна
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