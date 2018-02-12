  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.384.959.7
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет2.23.63.1

«Рубин» арендовал у «Спартака» полузащитника

сегодня, 13:19

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня.

В нынешнем сезоне 30-летний болгарин провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате страны. 

Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из «Кубани». Всего он сыграл за «красно-белых» 76 матчей, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Двое полузащитников «Урала» отправились в чемпионат Армении
Вчера, 11:38 3
Игрок ЦСКА перешел в «Тосно» на правах аренды
09 февраля 35
СМИ: «Краснодар» отдал Жигулева в аренду «Тосно»
09 февраля 9
Эквадорский «Эмелек» намерен арендовать Нобоа у «Зенита»
09 февраля 7
Голкипер «Урала» продолжит карьеру в «Волгаре»
07 февраля 2
«Зенит» объявил о переходе Шатова в «Краснодар»
06 февраля 63
Обсудить
Все комментарии
Sully
Sully ответил LOpp
сегодня в 13:42
LOpp:
и еще Спартак во время аренды будет платить 2/3 зарплаты Попову, но, это деньги Федуна, а не бюджетные, и он может их тратить как угодно.
ворованные деньги путём коррупции, неуплаты налогов, отмывания денег и бандитизма как бы по закону тоже не могут быть личными))

p.s. да и нефть народная, как и газ... так что любой купленный зулус из далекой и чуждой Африки это одна слеза голодной московской бабушки.
Казанский
Казанский ответил Jum13
сегодня в 13:41
Jum13:
БоБиК уже на карман деньги от трансферов положил, осталось только на аренду )))
Где Кристиан Бистрович,за которого Гинер заплатил 300 тыс.евро,а игрока до сих пор нет?)))Или он потом спонсора молдаванина со стройки выдаст за хорвата?
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 13:40
Спасибо Попову и удачи ему.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:40
Физрук взял в аренду игрока уровня ФНЛ.
memphis
memphis
сегодня в 13:40
Спартак вдруг решил, что у них боеспособный состав для еврокубков?)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:40
От ненужных иностранцев нужно избавляться как можно быстрее.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 13:40
Казанский:
Будут комментарии,что это спартач Казанский договорился с Тарасовкой?)))
Неликвид рубину спихивают, тебе на радость.
Готовьте там Оздоева. Нам он нужен в хорошей форме.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:39
Не слушайте казанского, он тайно болеет за спартак и открыто льстит рубину.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:38
За народные деньги переманили Попова и Мельгарехо у Кубани, потопили самобытный клуб-конкурента. Усадили игроков на лавку, теперь вот отдают за просто так. Стыдно очень за спартак.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:38
Желаю Попову удачи в новой команде
Sully
Sully
сегодня в 13:38
сбежал последний натурал из спартака))
makkie
makkie ответил LOpp
сегодня в 13:37
LOpp:
Попов забивал редко, но метко. Лодыгин не даст соврать)) https://www.youtube.com/watch?v=emWRLvMcPi0
Во дворе так частенько забивали :)))
LOpp
LOpp ответил просто сашка
сегодня в 13:37
просто сашка:
на народную нефть гуляем?
Казанский
Казанский
сегодня в 13:36
В Рубине дефицит креативных игроков в средней линии (из созидателей можно назвать только Ильзата Ахметова и возможно Нобоа,если переход из Зенита состоится). Арендовав Попова, мы получаем неплохого игрока в полузащиту и предоставим желанное игровое время Попову. Тот случай, когда всё сошлось.
Jum13
Jum13
сегодня в 13:36
БоБиК уже на карман деньги от трансферов положил, осталось только на аренду )))
LOpp
LOpp ответил makkie
сегодня в 13:33
makkie:
Спасибо Ивелину и удачи в аренде! Не подошёл Спартаку в игровом плане, хотя и старался. З.Ы. Покидайте красивые голы Попова за Спартак.
Попов забивал редко, но метко. Лодыгин не даст соврать))

Казанский
Казанский ответил просто сашка
сегодня в 13:31
просто сашка:
ну ты же тарасовское поддувало - отсюда и разговоры
А ты Сашка..ПРОСТО Сашка((
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:31
Значит, уходит... в аренду. Наверно, слухи про Комбарова Дмитрия тоже имеют под собой основание- всё укладывается в стратегию Карреры на быстрый футбол с рассекающими передачами в одно касание.
Что Ивелин, что Дмитрий уже в возрасте. Хорошие игроки, но если в схему не вписываются, надо продавать или отдавать в аренду. Кстати, Дмитрий особенно хорошо провёл прошлый чемпионский сезон, за что ему спасибо. В этом начал сдавать.
Казанский
Казанский
сегодня в 13:30
Так то нормальный ход,бесплатная аренда))
просто сашка
просто сашка ответил Казанский
сегодня в 13:29
Казанский:
Будут комментарии,что это спартач Казанский договорился с Тарасовкой?)))
ну ты же тарасовское поддувало - отсюда и разговоры
Казанский
Казанский
сегодня в 13:27
Будут комментарии,что это спартач Казанский договорился с Тарасовкой?)))
просто сашка
просто сашка ответил LOpp
сегодня в 13:24
LOpp:
и еще Спартак во время аренды будет платить 2/3 зарплаты Попову, но, это деньги Федуна, а не бюджетные, и он может их тратить как угодно.
на народную нефть гуляем?
makkie
makkie
сегодня в 13:22
Спасибо Ивелину и удачи в аренде!
Не подошёл Спартаку в игровом плане, хотя и старался.

З.Ы. Покидайте красивые голы Попова за Спартак.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:21
и еще Спартак во время аренды будет платить 2/3 зарплаты Попову, но, это деньги Федуна, а не бюджетные, и он может их тратить как угодно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100