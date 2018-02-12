«Рубин» арендовал у «Спартака» полузащитника

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня.

В нынешнем сезоне 30-летний болгарин провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате страны.

Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из «Кубани». Всего он сыграл за «красно-белых» 76 матчей, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.