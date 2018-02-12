«Рубин» арендовал у «Спартака» полузащитника

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня.
В нынешнем сезоне 30-летний болгарин провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате страны.
Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из «Кубани». Всего он сыграл за «красно-белых» 76 матчей, забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.
p.s. да и нефть народная, как и газ... так что любой купленный зулус из далекой и чуждой Африки это одна слеза голодной московской бабушки.
p.s. да и нефть народная, как и газ... так что любой купленный зулус из далекой и чуждой Африки это одна слеза голодной московской бабушки.
Готовьте там Оздоева. Нам он нужен в хорошей форме.
Готовьте там Оздоева. Нам он нужен в хорошей форме.
https://www.youtube.com/watch?v=emWRLvMcPi0
Что Ивелин, что Дмитрий уже в возрасте. Хорошие игроки, но если в схему не вписываются, надо продавать или отдавать в аренду. Кстати, Дмитрий особенно хорошо провёл прошлый чемпионский сезон, за что ему спасибо. В этом начал сдавать.
Что Ивелин, что Дмитрий уже в возрасте. Хорошие игроки, но если в схему не вписываются, надо продавать или отдавать в аренду. Кстати, Дмитрий особенно хорошо провёл прошлый чемпионский сезон, за что ему спасибо. В этом начал сдавать.
Не подошёл Спартаку в игровом плане, хотя и старался.
З.Ы. Покидайте красивые голы Попова за Спартак.
Не подошёл Спартаку в игровом плане, хотя и старался.
З.Ы. Покидайте красивые голы Попова за Спартак.