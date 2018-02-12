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Украинский канал не будет показывать ЧМ-2018, хотя имеет права на трансляцию

вчера, 14:18

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что украинский телеканал UA:Перший не покажет матчи чемпионата мира-2018. При этом права на показ мундиаля канал приобрел еще до 2013 года.

«Отказываемся показывать чемпионат мира по футболу, который состоится в России в этом году. Это серьезное многомиллионое дело, права на показ приобретены еще до 2013 года. Это непростое решение. НОТУ может показывать чемпионат мира в Москве? Нет. Вот теперь и рынок, который имел договоренности о параллельном показе, узнав позицию телекомпании, также начал отказываться», — сказал Аласания в интервью «Урядовому курьеру».

Ранее канал UA:Перший также проигнорировал жеребьевку ЧМ-2018.

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