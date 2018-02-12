Арустамян: «„Зениту“ и „Спартаку“ предложили бывшего игрока „Шахтера“ Тейшейру»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Спартаку» и «Зениту» предложен полузащитник китайского «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра.

«Не только Насри европейские агенты активно предлагают российскому рынку. В основном „Зениту“ и „Спартаку“. Еще один кандидат - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в „Шахтере“. Но тогда Тейшейра предпочел деньги, а не вариант с европейским клубом.

Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в „Зенит“ и „Спартак“ с этой идеей.

Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в „Спартаке“ играют уже два экс-футболиста „Шахтера“ - Адриано и Фернандо, а „Зенит“ продолжает поиски игроков в атакующую группу»

Тейшейра был продан из «Шахтера» в «Цзянсу» в феврале 2016 года за 50 млн евро.

В прошлом сезоне Суперлиги 28-летний бразилец забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах.