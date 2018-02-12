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Арустамян: «„Зениту“ и „Спартаку“ предложили бывшего игрока „Шахтера“ Тейшейру»

вчера, 15:50

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Спартаку» и «Зениту» предложен полузащитник китайского «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра.

«Не только Насри европейские агенты активно предлагают российскому рынку. В основном „Зениту“ и „Спартаку“. Еще один кандидат - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в „Шахтере“. Но тогда Тейшейра предпочел деньги, а не вариант с европейским клубом.

Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в „Зенит“ и „Спартак“ с этой идеей.

Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в „Спартаке“ играют уже два экс-футболиста „Шахтера“ - Адриано и Фернандо, а „Зенит“ продолжает поиски игроков в атакующую группу»

Тейшейра был продан из «Шахтера» в «Цзянсу» в феврале 2016 года за 50 млн евро. 

В прошлом сезоне Суперлиги 28-летний бразилец забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах.

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:27
piercman
=========================
Вас в толерантно-европЭйском клубе неучили что слово негр попахивает расизмом ?
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 22:44
Miaf:
по поводу Англии я ПРосто Сашке говорил ).
Я когда то там учился, высокомерные люди!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
вчера в 22:23
Ну да у вас же все белые а витиньо и муса дети гинера мулаты
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 22:14
Nikola45:
Я Такое писал? )) Вы о городе? Так я вам скажу! Мне Ангия совсем не нравится ))
по поводу Англии я ПРосто Сашке говорил ).
vistory
vistory
вчера в 21:36
Скоро спартак всех бразильцев сделает педропупсиками.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:20
    Nikola45
    Nikola45 ответил Miaf
    вчера в 21:11
    Miaf:
    Молло и вся лазурная братия думают иначе.


    Не узнаете? Это болельщик из Тарасовки после Ливерпуль - Спартак ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Miaf
    вчера в 21:09
    Miaf:
    Молло и вся лазурная братия думают иначе.
    Молло Вы помните игру на которую он выходил? )) А остальное от Тарасовских баньщиков )
    Nikola45
    Nikola45 ответил Miaf
    вчера в 21:07
    Miaf:
    И это говорит болельщик скрытый болельщик Бомжпроекта, который чтобы не позориться пишет, что ему нравится Манчестер
    Я Такое писал? )) Вы о городе? Так я вам скажу! Мне Ангия совсем не нравится ))
    Robbaggio
    Robbaggio ответил cska plus
    вчера в 20:58
    Негр недавно в ЦСКА вернулся, а Тейшейра - мулат
    cska plus
    cska plus
    вчера в 20:25
    Негры интересны только федуну.
    Miaf
    Miaf ответил Nikola45
    вчера в 19:26
    Nikola45:
    Тут я с вами соглашусь! )) 16 лет в болоте пока не юбилей! Если честно я и не знал что Тарасовка Это болото! Но да сейчас видно в нем тонут все! И Бузова и Трубач и Моисеев!
    Молло и вся лазурная братия думают иначе.
    Miaf
    Miaf ответил просто сашка
    вчера в 19:23
    просто сашка:
    пупсикам нужны зулусы
    И это говорит болельщик скрытый болельщик Бомжпроекта, который чтобы не позориться пишет, что ему нравится Манчестер
    LOpp
    LOpp ответил AntiherQ1488
    вчера в 19:15
    AntiherQ1488:
    Глянь его комменты, у меня такое чувство, что это бот пишет.
    99% комментов у него начинаются со слов "Желаю" или "Я"
    4RT
    4RT
    вчера в 19:11
    На данный момент он здесь не нужен
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил LOpp
    вчера в 19:09
    LOpp:
    почему это? Тейшейра в Шахтере был очень крут. Статистика в Китае: забил 30 голов и сделал 21 голевой пас в 70 матчах. только в Россию его можно заманить большой зарплатой, это минус.
    Глянь его комменты, у меня такое чувство, что это бот пишет.
    LOpp
    LOpp ответил вячеслав остапенко
    вчера в 19:06
    вячеслав остапенко:
    Я думаю наши клубы не будут покупать бывшего игрока Шахтера
    почему это?
    Тейшейра в Шахтере был очень крут.
    Статистика в Китае: забил 30 голов и сделал 21 голевой пас в 70 матчах.
    только в Россию его можно заманить большой зарплатой, это минус.
    andre_can
    andre_can
    вчера в 19:04
    в мясо его!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 18:48
    Я думаю наши клубы не будут покупать бывшего игрока Шахтера
    Nikola45
    Nikola45 ответил Miaf
    вчера в 18:47
    Miaf:
    Как только не старается руководство проекта , чтобы хоть как то обратили внимание на клуп из болота.
    Тут я с вами соглашусь! )) 16 лет в болоте пока не юбилей! Если честно я и не знал что Тарасовка Это болото! Но да сейчас видно в нем тонут все! И Бузова и Трубач и Моисеев!
    vistory
    vistory
    вчера в 18:42
    Из Шахтера всех только в спартак.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Литейный 4
    вчера в 18:30
    Эти сбитые летчики сделали в москве,вас и проводницы хорошо сделали вашими аргами
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил RDeanW
    вчера в 18:28
    Кони дальтоники они думают что Муса это белый англичанин
    Трубочист Зенита Йоан
    Трубочист Зенита Йоан
    вчера в 18:27
    Отличный темный шоколад в самую пору в голубой зенит, я не дам соврать
    korn3512
    korn3512 ответил Морозовский
    вчера в 18:13
      RDeanW
      RDeanW ответил makkie
      вчера в 18:06
      makkie:
      он хоть на человека похож (C) piercman Предвкушаю, какие начнутся отмазки, когда в Зенит реальный уголёк приедет :)
      думаю, в ближайшее время не приедет) они будут кормить своих болельщиков такими вот белоснежками, но африканских черных не привезут) а в питере схавают) так и будут думать, что их расистская политика работает успешно)
      MALOVAR
      MALOVAR
      вчера в 18:06
      Нам впринципе никто не нужен,потому что слабые клубы мы уже обыграли ,а с сильными наигрывать новичков черевато
      makkie
      makkie ответил RDeanW
      вчера в 18:04
      RDeanW:
      или как это беляш))
      он хоть на человека похож (C) piercman

      Предвкушаю, какие начнутся отмазки, когда в Зенит реальный уголёк приедет :)
      Морозовский
      Морозовский
      вчера в 18:03
      Хохол. Приживется в "Зенити"!
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 18:01
      этот шнобель как всегда со свечкой у чьейто 26 дежурит - все свежаком подбирает)))
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