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Посол ЧМ-2018 Лопырева посетила Аргентину

сегодня, 00:52

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева посетила Аргентину, где встретилась с главой местной федерации футбола Клаудио Тапией, а также тренером «альбиселесте» Хорхе Сампаоли.

«Посетить Аргентину всегда было моей мечтой, и я сумела ее осуществить, - сказала Лопырева на пресс-конференции. - У вашей сборной есть отличные игроки, которые могут помочь вам победить на турнире. У вас есть все шансы!»

«Никакой дискриминации - слоган нашего мундиаля, и мы хотим пригласить в Россию людей со всего мира. Чемпионат пройдет в 11 разных городах, поэтому у гостей будет отличная возможность хорошо узнать нашу страну», - добавила она.

Посол ЧМ-2018 Лопырева посетила Аргентину

Ранее Лопырева в качестве посла ЧМ также побывала в Париже.

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Все комментарии
ceret
ceret
сегодня в 01:42
за народные деньги и на луну можно
Давуд
Давуд
сегодня в 01:19
По рукам
piercman
piercman
сегодня в 01:13
эх, федя, федя)
Сантус
Сантус
сегодня в 01:05
Кто туда послал этого посла?)Ну ладно в Париж на шоппинг....что в Россарио делать,или не дай бог в Сан Лоренцо...)
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