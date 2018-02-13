Посол ЧМ-2018 Лопырева посетила Аргентину

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева посетила Аргентину, где встретилась с главой местной федерации футбола Клаудио Тапией, а также тренером «альбиселесте» Хорхе Сампаоли.

«Посетить Аргентину всегда было моей мечтой, и я сумела ее осуществить, - сказала Лопырева на пресс-конференции. - У вашей сборной есть отличные игроки, которые могут помочь вам победить на турнире. У вас есть все шансы!»

«Никакой дискриминации - слоган нашего мундиаля, и мы хотим пригласить в Россию людей со всего мира. Чемпионат пройдет в 11 разных городах, поэтому у гостей будет отличная возможность хорошо узнать нашу страну», - добавила она.

Ранее Лопырева в качестве посла ЧМ также побывала в Париже.