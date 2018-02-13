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Коутиньо собирается получить португальский паспорт

сегодня, 09:19

Зимний новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо вскоре может получить паспорт гражданина ЕС, чем освободит место в составе команды для нового «экстракомунитарио».

Сообщается, что бразильский хавбек занялся получением португальского гражданства. Обрести его Коутиньо намерен через свою жену, у которой уже есть португальский паспорт. Согласно португальским законам, это возможно, если супруги находятся в браке более трех лет. В случае с Коутиньо это правило выполняется, так как Филиппе женился еще в 2012 году.

По правилам испанской Примеры, в составе команды на данный момент не может быть больше трех «экстракомунитарио» - игроков без паспорта ЕС. И в «Барсе» эти места сейчас заняты Коутиньо, Паулиньо и Йерри Миной.

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Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 12:53
"По правилам испанской Примеры, в составе команды на данный момент не может быть больше трех «экстракомунитарио» - игроков без паспорта ЕС. И в «Барсе» эти места сейчас заняты Коутиньо, Паулиньо и Йерри Миной"

Нестыковка. У Суареса тоже нет гражданства ЕС. 🇺🇾
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:41
А в Реале обязательно голландское гражданство и принудительное посещение местных парадов )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:22
Обычное жульничество
Kurtd
Kurtd
сегодня в 09:50
На всё пойдёшь ради лживых Каталонияцев.
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