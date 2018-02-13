Коутиньо собирается получить португальский паспорт

Зимний новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо вскоре может получить паспорт гражданина ЕС, чем освободит место в составе команды для нового «экстракомунитарио».

Сообщается, что бразильский хавбек занялся получением португальского гражданства. Обрести его Коутиньо намерен через свою жену, у которой уже есть португальский паспорт. Согласно португальским законам, это возможно, если супруги находятся в браке более трех лет. В случае с Коутиньо это правило выполняется, так как Филиппе женился еще в 2012 году.

По правилам испанской Примеры, в составе команды на данный момент не может быть больше трех «экстракомунитарио» - игроков без паспорта ЕС. И в «Барсе» эти места сейчас заняты Коутиньо, Паулиньо и Йерри Миной.