Коутиньо в июне может вернуться на «Энфилд»

Сборные Бразилии и Хорватии в преддверии ЧМ-2018 могут провести товарищеский матч в Англии на домашнем стадионе «Ливерпуля». Сейчас переговоры между федерациями находятся в завершающей стадии, ожидается, что встреча будет назначена на 3 июня.
Таким образом, на «Энфилде» может вновь сыграть бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, который лишь недавно сменил «Ливерпуль» на «Барселону».
Так можно и на лето очень много заголовков придумать относительно сколько звёзд приедет играть в Россию. Жалко, что сборная Колумбии не сыграет на Открытие Арена, Москва (домашний стадион Спартака), а то как бы звучало "Фалькао - Спартак, всё таки он приехал!"
Так можно и на лето очень много заголовков придумать относительно сколько звёзд приедет играть в Россию. Жалко, что сборная Колумбии не сыграет на Открытие Арена, Москва (домашний стадион Спартака), а то как бы звучало "Фалькао - Спартак, всё таки он приехал!"