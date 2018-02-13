Коутиньо в июне может вернуться на «Энфилд»

Сборные Бразилии и Хорватии в преддверии ЧМ-2018 могут провести товарищеский матч в Англии на домашнем стадионе «Ливерпуля». Сейчас переговоры между федерациями находятся в завершающей стадии, ожидается, что встреча будет назначена на 3 июня.

Таким образом, на «Энфилде» может вновь сыграть бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, который лишь недавно сменил «Ливерпуль» на «Барселону».