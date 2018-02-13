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Бубнов: «Если ПСЖ не пройдет „Реал“, то это будет провал для всего парижского проекта»

сегодня, 13:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о грядущей дуэли «Реала» и ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ. Первый матч между командами пройдет 14 февраля в Мадриде.

«У „Реала“ проблемы не прекращаются на протяжении всего сезона, поэтому в этом смысле ПСЖ может считаться фаворитом пары. Но когда и где, если не в Лиге чемпионов, „Реалу“ спасать проваленный сезон? Кстати, я бы не сказал, что парижане играют идеально. В последней игре с „Тулузой“ у них были проблемы. Думаю, что команда Зидана соберется на две игры с ПСЖ, будет в оптимальном состоянии.

Неймар против Роналду – дуэль, которая важна, прежде всего, для Неймара, который уходил в ПСЖ для того, чтобы стать ведущим футболистом мира. Чтобы это сделать, ему нужно блистать как раз в таких матчах.

Если ПСЖ не пройдет „Реал“, то это будет провал для всего проекта, который затевался в первую очередь под Лигу чемпионов. Рискну поставить на победу „Реала“ в первом матче с минимальным счетом, что касается итогового результата противостояния… Пока не готов сказать», - отметил Бубнов.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 13:42
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:41
    ПСЖ силён, но Реал есть Реал
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 13:32
    У ПСЖ шансов нет. Реал есть Реал, даже если их преследуют неудачи в Примере.
    kust07
    kust07
    сегодня в 13:30
    ПСЖ по силам пройти Реал
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