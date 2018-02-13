«Вест Бромвич» уволил президента и исполнительного директора

После поражения от «Челси» в 27-м туре АПЛ «Вест Бромвич» продолжает удерживать последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Неудачи команды вынудили владельца клуба принять решительные меры. В отставку были отправлены президент «дроздов» Джон Уильямс и исполнительный директор Мартин Гудман.

После того как команду возглавил Алан Пардью, «Вест Бромвич» добыл лишь одну победу в 13 матчах.