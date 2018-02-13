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«Вест Бромвич» уволил президента и исполнительного директора

вчера, 17:55

После поражения от «Челси» в 27-м туре АПЛ «Вест Бромвич» продолжает удерживать последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Неудачи команды вынудили владельца клуба принять решительные меры. В отставку были отправлены президент «дроздов» Джон Уильямс и исполнительный директор Мартин Гудман.

После того как команду возглавил Алан Пардью, «Вест Бромвич» добыл лишь одну победу в 13 матчах.

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 18:15
не удивительно
DXTK
DXTK
вчера в 18:15
Пэлас вообще начал ужасно, но смогли исправить ситуацию, у Борнмута тоже дела в начале были не ахти, Суонси пару туров назад плавал на самом дне, отставая так же на 7 пунктов от зоны спасения........ как я говорил если команде суждено покинуть лигу они покинут ее, так же за подобные результаты должны быть ответственны не только тренер, но и игроки.......

PS У Саутгемптона дела обстоят тоже не лучше в этом сезоне, остается лишь надеяться что пронесет и они смогут сохранить прописку в апл. Тоже и у ВХ не все ясно. ВБА удачи.
Foxes
Foxes
вчера в 18:13
Давно пора было уволить.
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