Каждый пятый гражданин Исландии собирается попасть на ЧМ в России

Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир сообщила о том, что двадцать процентов граждан Исландии подали заявки на получение билетов на матчи мундиаля 2018 года в России:

«С тех пор как Исландия попала на турнир, мы тесно сотрудничаем с российскими властями и задаем много вопросов коллегам из России. Один тот факт, что двадцать процентов наших граждан подали заявки на билеты, говорит об особом интересе моих соотечественников к чемпионату.

Еще один важный факт, что три исландца играют в футбольном клубе „Ростов“, наша сборная сыграет там во время турнира. Кроме того, наша база находится в южном кластере (в Геленджике). Я там еще не была, но команда говорит, что на месте есть все необходимое, все соответствует самым высоким стандартам.

Мы, исландцы, гордимся своей независимостью и даже плохо работаем, когда нам ставят ограничения. Мы, как и русские, тоже серьезные люди, мы очень похожи. Мне намного легче представлять свою страну здесь, чем во Франции, потому что здесь есть неподдельные общение и интерес к нашей стране, мы тоже любим неформальное общение. У французов язык красив, однако им надо 15 минут, чтобы довести свою мысль до конца».

Отметим, что на ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тысяч мексиканских болельщиков.