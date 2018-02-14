Посол Египта: «Рамадан никак не повлияет на готовность сборной к ЧМ-2018»

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что футболисты национальной сборной будут полностью готовы к чемпионату мира 2018 года, несмотря на то, что Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста - прим.) завершится непосредственно перед началом турнира.



«Что касается вопросов о Рамадане, то хочу сказать, что это личное дело каждого игрока, при этом в сборной есть медики, которые определяют подготовку и даже график питания. Остальные детали остаются сугубо личными. Наши игроки будут полностью готовы к турниру».



Ранее Ихаб Наср рассказал, почему федерация футбола страны выбрала именно базу в Грозном.