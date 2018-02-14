Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какие футболисты «канониров» не полетели с командой в Швецию, на игру 1/16 финала Лиги Европы с «Эстерсундом».

«Уилшир, Косьельни, Чех и Обамеянг не полетели в Швецию. Все остальные в строю. У Косьельни проблема с ахиллом, Уилширу я решил предоставить отдых, потому что он себя плохо чувствовал еще в игре с „Тоттенхэмом“.

У Рэмзи проблемы с пахом, и он восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Возможно, он пропустит даже ответную игру с „Эстерсундом“. Не знаю, восстановится ли Аарон к финалу Кубка Лиги, посмотрим».

«Эстерсунд» готовится выбить «Арсенал» из Лиги Европы