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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»

вчера, 22:32
ЭстерсундЛоготип футбольный клуб Эстерсунд-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал21:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какие футболисты «канониров» не полетели с командой в Швецию, на игру 1/16 финала Лиги Европы с «Эстерсундом».

«Уилшир, Косьельни, Чех и Обамеянг не полетели в Швецию. Все остальные в строю. У Косьельни проблема с ахиллом, Уилширу я решил предоставить отдых, потому что он себя плохо чувствовал еще в игре с „Тоттенхэмом“.

У Рэмзи проблемы с пахом, и он восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Возможно, он пропустит даже ответную игру с „Эстерсундом“. Не знаю, восстановится ли Аарон к финалу Кубка Лиги, посмотрим».

«Эстерсунд» готовится выбить «Арсенал» из Лиги Европы

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Все комментарии
4ever Ars
4ever Ars ответил ЮЗИК
вчера в 23:41
ЮЗИК:
Не хватало еще вылететь от шведов
В остальном там хороший состав будет: Озил, Мхитарян и т.д.
Самая проблема, что Ляказетт травму получил, а Обамеянг играть в ЛЕ не может - вся надежда на Уэлбека.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:33
Не хватало еще вылететь от шведов
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