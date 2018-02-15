Эмери: «При счёте 1:1 судья принял очень сомнительное решение, что сильно помогло „Реалу“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери пожаловался на судейство Джанлуки Рокки после поражения от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Наставник парижан полагает, что во втором тайме в ворота «Реала» должен был быть назначен пенальти за игру рукой Серхио Рамоса:

«Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой в штрафной. Я не видел этого эпизода, но мне сказали, что это была именно игра рукой... Это работа судьи, если это пенальти, то он должен был его назначить. Это не оправдание. Я думаю, мы можем победить в этом противостоянии, если арбитры не будут принимать подобных решений.

Испытываю противоречивые чувства. При счёте 1:1 арбитр принял очень сомнительное решение, которое сильно помогло „Реалу“. После этого эпизода мы играли лучше, контролировали мяч, могли забить второй гол, но сомнительное решение позволило „Реалу“ совершить камбэк».