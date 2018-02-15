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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Эмери: «При счёте 1:1 судья принял очень сомнительное решение, что сильно помогло „Реалу“»

сегодня, 02:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери пожаловался на судейство Джанлуки Рокки после поражения от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Наставник парижан полагает, что во втором тайме в ворота «Реала» должен был быть назначен пенальти за игру рукой Серхио Рамоса:

«Мне сказали, что Рамос мог сыграть рукой в штрафной. Я не видел этого эпизода, но мне сказали, что это была именно игра рукой... Это работа судьи, если это пенальти, то он должен был его назначить. Это не оправдание. Я думаю, мы можем победить в этом противостоянии, если арбитры не будут принимать подобных решений.

Испытываю противоречивые чувства. При счёте 1:1 арбитр принял очень сомнительное решение, которое сильно помогло „Реалу“. После этого эпизода мы играли лучше, контролировали мяч, могли забить второй гол, но сомнительное решение позволило „Реалу“ совершить камбэк».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Zenit0077
сегодня в 13:02
Zenit0077:
При чем тут Англия? Держи свои фетиши к себе, тут англия никаким боком не проходит!
Несварение мозга??
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:16
Все и так прекрасно знают как играет Реал,кроме конченых глориков,они никогда не признают купленых судей,ведь команда летит,а пеналды забивают)))))
No problem
No problem
сегодня в 10:37
Иди зализывай слабак!
Hayden
Hayden
сегодня в 10:07
Дурачок ты
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Ruslan3132
сегодня в 09:25
Ruslan3132:
Смайлик прекращай...с утра зашел почитать про Реал, в каждой новости твое нытье! Я болел лягушатников за вашими глорами разглядеть не могу! Жди матч СВОЕЙ команды спокойно. и Периодически пересматривай матч против Челси в 2009, тогда ты был слишком мал видимо, чтобы понимать что происходит.
:)))) Учусь у ваших глоров, они тоже самое делают :)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Funny_Smailik
сегодня в 09:20
Funny_Smailik:
Видят все, кроме глоров Реала :)
Смайлик прекращай...с утра зашел почитать про Реал, в каждой новости твое нытье! Я болел лягушатников за вашими глорами разглядеть не могу! Жди матч СВОЕЙ команды спокойно. и Периодически пересматривай матч против Челси в 2009, тогда ты был слишком мал видимо, чтобы понимать что происходит.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 09:15
Видят все, кроме глоров Реала :)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 08:57
Посмотрел повтор матча реал засслужил победу виноваты сами
777dimon86
777dimon86
сегодня в 08:19
Ну конечно, мячом судье втащили, а потом хотят чтоб судил нормально!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 06:13
Ниче не видел но пенка была. У.Эмери.
112910415
112910415
сегодня в 05:41
поздно фантазировать
ДСА
ДСА
сегодня в 05:16
Теперь жома очень сильно попыхтеть придется.
Zenit0077
Zenit0077 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 03:52
Y.N.W.A.:
Я понимаю, что после прошлогоднего беспредела в Барселоне, когда местных за уши вытянули дальше, у Эмери присутствует страх судейского произвола, но сегодня единственный спорный момент был с пенкой на Кроосе - повод показать на точку был, но, скажем, в Англии за это пенальти не ставят (только если ты не играешь за Ттх:)). Мяч попал в прижатую руку Рамоса, так что здесь мимо.
При чем тут Англия? Держи свои фетиши к себе, тут англия никаким боком не проходит!
Жажда скорости
Жажда скорости
сегодня в 03:36
О да,и прям судье надо было засудить команду арабских шейхов,у которых денег немеренно)
Mamaev
Mamaev
сегодня в 03:13
Посмотрел эпизод, 6 минута все очевидно
Mamaev
Mamaev
сегодня в 02:55
Не знаю как с пенальти, но не должно было быть 2 гола, роньчик явно сбил защитника
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 02:50
Я понимаю, что после прошлогоднего беспредела в Барселоне, когда местных за уши вытянули дальше, у Эмери присутствует страх судейского произвола, но сегодня единственный спорный момент был с пенкой на Кроосе - повод показать на точку был, но, скажем, в Англии за это пенальти не ставят (только если ты не играешь за Ттх:)). Мяч попал в прижатую руку Рамоса, так что здесь мимо.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 02:45
О каком подсуживании речь? Судья ошибся в пользу Реала два раза - офсайд Мбаппе, которого вроде как не было, и штрафной за фол на Модриче, которого тоже не было. Пенальти в ворота ПСЖ чистый (непонятно зачем чудик Крооса трогал), у Рамоса рука была, но где за такое пенки дают? В матчах Барсы? А так, и Неймару вторую ЖК за симуляцию давать можно было, и Ло Чельсо за пенку.

Так-то все голы чистые, так что хейтеры уже могут предсказывать "лёгкого" соперника Реалу в 1/4 под предлогом "как всегда лёгкий жребий, Перес всё купил"
рус фан
рус фан
сегодня в 02:44
Рокки отсудил нормально, хотя позволял порой играть на грани фола, вина в поражении 3-1 считаю лежит на команде ПСЖ и ее тренере.
амурец
амурец
сегодня в 02:39
мне сказали, что была игра рукой но я сам не видел этого, но пенальти надо было поставить, супер логика
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:38
У ПСЖ есть только деньги,но нет опыта и духа победителей!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 02:37
"Я не видел этого эпизода, но мне сказали, что это была именно игра рукой"

фиговые у тебя источники, унаи. мяч попал в ту часть руки, которая, как не верти конечностью, всегда останется на этом месте. да еще и рамос делал движение рукой к корпусу, чтобы эту самую руку прижать к себе. за такое поставить пенальти - расписаться в своей некомпетентности. а вот как на первых минутах не дали чистый пенальти в ваши ворота - вот то да. лучше бы помалкивал. сам игру слил
NOVA
NOVA
сегодня в 02:36
ну это уже не барся!!! тут супер команда РЕАЛ!!!
Maeak
Maeak
сегодня в 02:33
ПСЖ самый засуженный клуб . Второй раз к ряду над парижанами издеваются. Такого предвзятого судью давно не видел.
Сантус
Сантус
сегодня в 02:33
Ты лучше скажи спасибо судейке, что вторую жёлтую Нэймару засцал дать за симуляцию....)
Saang
Saang
сегодня в 02:26
Точняк читает Соккер

Серьезно - там было дофига игроков ПСЖ рядом - даже они не встрепенулись, а уж по футбольной традиции в моменты типа игры рукой все орут на судью. Плюс рука прижата.
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