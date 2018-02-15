«Интер» хочет за Шкриньяра 70 млн евро

«Интер» установил ценник в размере 70 млн евро на своего защитника Милана Шкриньяра.

23-летний футболист проводит отличный сезон за «нерадзурри», чем заинтересовал некоторые топ-клубы Европы.

«Ман Сити», «Арсенал», «Барселона» и ПСЖ, как сообщается, готовы сделать летние предложения по словаку, и «Интер» взвинтил ценник, чтобы удержать своего футболиста.

При этом над «нерадзурри» нависает проблема финансового fair play, так что при наличии действительно серьезного предложения Шкриньяр, скорее всего, будет продан.