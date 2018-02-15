Арустамян: «Моуриньо станет экспертом одного из российских телеканалов»

Согласно данным известного российского инсайдера Нобеля Арустамяна, во время чемпионата мира 2018 года в Москве погостит наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, португалец выступит в роли эксперта на одном из телеканалов:

«Вы уже знаете, что трансферы бывают не только между футбольными клубами.

Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до чемпионата мира-2018 остаётся совсем немного. Вот и главный тренер „Манчестер Юнайтед“, уже легендарный Жозе Моуриньо приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звёзд мирового футбола с Россией».

Отметим, что известный испанский голкипер Икер Касильяс намерен поработать во время мундиаля на мексиканском телеканале.