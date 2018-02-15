Арустамян: «Моуриньо станет экспертом одного из российских телеканалов»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.26.613.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.923.44.15
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Зенит» минимально уступил «Селтику»216
00:57
«Лейпциг» переиграл «Наполи»16
22:56
Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»19
22:56
«Спартак» повержен в Москве337
22:54
«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ143
02:11
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»0
01:56
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»2
01:20
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»2
01:00
Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах5
00:56
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью2
00:55
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки3
00:41
Малком, которым интересуются в АПЛ, подтвердил, что уйдет из «Бордо» летом1
00:59
«Лацио» проиграл «Стяуа»16
00:32
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»8
00:56
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»0
00:09
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»5
00:06
Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»13
00:01
Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»1
23:58
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»10
23:52
«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»0
23:43
Фернандеш — лучший игрок матча «Ницца» - «Локомотив»10
23:35
Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»3
22:57
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы4
22:51
«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»7
22:49
ПСЖ намерен обжаловать «горчичник» Рабьо в матче с «Реалом»4

Арустамян: «Моуриньо станет экспертом одного из российских телеканалов»

вчера, 17:42

Согласно данным известного российского инсайдера Нобеля Арустамяна, во время чемпионата мира 2018 года в Москве погостит наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, португалец выступит в роли эксперта на одном из телеканалов:

«Вы уже знаете, что трансферы бывают не только между футбольными клубами.

Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до чемпионата мира-2018 остаётся совсем немного. Вот и главный тренер „Манчестер Юнайтед“, уже легендарный Жозе Моуриньо приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звёзд мирового футбола с Россией».

Отметим, что известный испанский голкипер Икер Касильяс намерен поработать во время мундиаля на мексиканском телеканале.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»
Сегодня, 02:11 0
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»
Сегодня, 01:56 2
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»
Сегодня, 01:20 2
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»
Сегодня, 00:32 8
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»
Сегодня, 00:09 5
Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»
Сегодня, 00:06 13
Обсудить
Все комментарии
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
вчера в 19:53
    Радж Кумар
    Радж Кумар
    вчера в 19:43
    Охота и рыбалка.
    Foxes
    Foxes
    вчера в 19:16
    У нас своих клоунов хватает.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:08
    В Доме-2 погостит.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 18:57
    Вместе с Мостовым - программа будет называться - ШОУ НАРЦИСОВ!
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 18:48
    Выписали импортного автомеханика.Со знанием иностранных языков.
    На народные деньги поди)
    Ты знаешь мое имя
    Ты знаешь мое имя ответил Владимир Ушаков
    вчера в 18:43
    Владимир Ушаков:
    Отлично,надеюсь заодно и игроков присмотрит для МЮ
    Зулусов из спартака.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 18:39
    Интересно, чья это идея?
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 18:33
    Моуриньо эксперт ? Смешная шутка... Только и будет возвеличивать себя...
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 18:22
    Ха-ха, будет критиковать всех тренеров и игроков
    Vain
    Vain
    вчера в 18:20
    А Арустамян станет тренером одного из английских клубов
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 17:58
    Отлично,надеюсь заодно и игроков присмотрит для МЮ
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил cska.78
    вчера в 17:58
    cska.78:
    Как же Ловчевы, Рейнгольды, Бубновы и прочая тарасня?
    нервно курят в сторонке
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 17:48
    В Москве пересечется с Аркадьичем и подпишет контракт...
    cska.78
    cska.78
    вчера в 17:48
    Как же Ловчевы, Рейнгольды, Бубновы и прочая тарасня?
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 17:47
    А русский Моуриньо будет экспертировать по радио
    José_Mou
    José_Mou
    вчера в 17:47
    все-таки жозе один из лучших тренеров в истории, поэтому его и выбрали для этой работы
    parallels
    parallels
    вчера в 17:45
    на место бубнова метит?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100