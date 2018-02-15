Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда подвел итоги встречи со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы, которая закончилась для клуба из Бильбао уверенной победой:

«Сегодня игра сложилась благоприятно для нас. Мы ожидали быстрого натиска в начале игры, но были к нему готовы. „Спартак“ - опытный соперник, у него были возможности для гола, но мы подготовились. Я доволен победой, мы приехали выигрывать, но матч в гостях был сложный».