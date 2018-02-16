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Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»

сегодня, 01:56
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1):

«Мы знали, что нас ждёт непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а „Селтик“ играл каждую неделю. Добавлю, что „Селтик“ – хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная. 

Причина поражения? „Селтик“ забил один гол, мы – нет. Что касается расстановки „Селтика“, то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Ещё нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди.  Для Заболотного это был первый официальный матч. Он боролся за каждый мяч, но ему не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони и другими футболистами. Нужно исправить это к ответной встрече. Исход сегодняшнего матча – это не проблема, мы можем отыграться. 

В первую очередь, в ответной игре другой будет погода. На самом деле сегодня мы уступили со счетом 0:1, но впереди нас ждут 90 минут. Мы должны улучшить игру в атаке».

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