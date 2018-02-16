Адурис: «„Атлетик“ создал отличный задел перед ответным матчем со „Спартаком“»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис, забивший два гола в ворота «Спартака», подвёл итоги первого матча 1/16 Лиги Европы (3:1), проходившего в Москве:

«Мы отдавали себе отчёт, что в Лиге Европы остались только хорошие команды. На этом уровне каждая маленькая деталь имеет значение. Не скажу, что мы создали много моментов, но большинство из них реализовали. Да, в последнее время динамика выступлений „Атлетика“ была не слишком впечатляющей, но главное, что мы не теряли веры в себя. Эта вера и позволила нам добиться победы в Москве.

Достаточно быстрый гол придал команде сильный импульс. Но это не только моя заслуга – всей команды. У нас чудесный коллектив, который здорово мне помогает. Я горд носить футболку „Атлетика“.

Результат позитивный. Мы сделали серьёзный задел перед ответным матчем. Но в футболе всякое бывает, в том числе грандиозные камбэки. Поэтому нам нужно максимально серьёзно отнестись к домашней игре и довести до конца начатое в России.

Мороз? Действительно, играть было не очень комфортно. Но погода не может никому служить оправданием – она одинакова для 22 футболистов. Мы знали, что в России бывает холодно, так что были готовы к чему-то подобному. Холод вынудил нас действовать более интенсивно».