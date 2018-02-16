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«Ахмат» арендовал двухметрового голкипера

сегодня, 12:25

21-летний голкипер смоленского клуба ЦРФСО Александр Шепляков с января находился в расположении «Ахмата». Результаты просмотра удовлетворили тренерский штаб грозненцев, с футболистом заключили арендное соглашение до конца сезона с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне вратарь провел 14 матчей. Рост Шеплякова составляет 2 метра, вес — 90 кг.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 13:54
Будующий Кандидов будет, я так думаю, во всяком случае желаю ему удачи.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:52
Крауча ещё взять надо! Удачного старта!
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 13:31
смеемся смеемся а вдруг стрельнет парень?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:19
Желаю новому игроку Ахмата удачи
Kerri
Kerri
сегодня в 13:15
А разве для вратаря рост главное? Почему не написали его статистику?
Faustello
Faustello
сегодня в 13:03
А как его перевозить? Он же не габаритный ))) Придётся красными флажками обматывать )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:02
Слабое место у длинных вратарей слишком широко расставленные ноги.
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 12:42
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:36
    ФИТИЛЬ
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 12:36
    Жираф :)
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 12:33
    Будущая легенда России!
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 12:28
    Есть люди по 2-50 ростом почему не позвали?
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