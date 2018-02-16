«Ахмат» арендовал двухметрового голкипера

21-летний голкипер смоленского клуба ЦРФСО Александр Шепляков с января находился в расположении «Ахмата». Результаты просмотра удовлетворили тренерский штаб грозненцев, с футболистом заключили арендное соглашение до конца сезона с последующим правом выкупа.
В нынешнем сезоне вратарь провел 14 матчей. Рост Шеплякова составляет 2 метра, вес — 90 кг.
«Ахмат» подписал контракт в вратарем Александром Шепляковым. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 16 февраля 2018 г.
Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг. pic.twitter.com/I7TkDD1kxT