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Американский певец записал гимн для ЧМ-2018

сегодня, 13:47

Американский певец Джейсон Деруло записал гимн компании Coca-Cola, которая выступает партнером чемпионата мира в России. Песня будет приурочена к мундиалю 2018 года.

«Для меня большая честь создать гимн как для команд, так и для болельщиков. Песня „Colors“, посвященная разным странам и культурам, объединит в своем ритме весь мир. С каждым днем предвкушение праздника нарастает, и я рад наконец-то поделиться новостью о нашем партнерстве с Coca-Cola», - сообщил Деруло.

Своим мнением о мероприятии поделился вице-президент департамента международного сотрудничества в сфере спорта компании Coca-Cola Рикардо Форт:

«Чемпионат мира по футболу - культурное и социальное событие международного масштаба. Каждые четыре года этот уникальный по своей зрелищности и значимости турнир притягивает людей со всей планеты. Музыку и футбол неразрывно связывают те невероятные эмоции, которые они вызывают. Мы счастливы приветствовать Джейсона в нашей команде и с нетерпением ждем момента, когда болельщики услышат гимн, написанный специально к чемпионату мира по футболу».

Официальный релиз песни состоится 16 марта 2018 года.

Сообщалось также, что гимн ЧМ-2018 может исполнить Леди Гага.

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Все комментарии
Кlassе
Кlassе ответил КЭТиК
сегодня в 14:10
КЭТиК:
Срочно нужно внести песни американских певцов под санкции на чемпионате мира!
Скорее всего просто пару ящиков помидоров раздавят бульдозером, как всегда))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:09
Срочно нужно внести песни американских певцов под санкции на чемпионате мира!
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 14:00
Зачем нам Гага или Деруло ? ) Непонятно )

У нас есть Лепс, Долина,Отиева, Кормухина,
Кипелов, Градский, с такими вокальными данными
зачем нашим берег забугорный ? ) Пусть свои исполняют,
благо своих талантов шквал, и музыку, и текст сделают от души !
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