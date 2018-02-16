Американский певец записал гимн для ЧМ-2018

Американский певец Джейсон Деруло записал гимн компании Coca-Cola, которая выступает партнером чемпионата мира в России. Песня будет приурочена к мундиалю 2018 года.

«Для меня большая честь создать гимн как для команд, так и для болельщиков. Песня „Colors“, посвященная разным странам и культурам, объединит в своем ритме весь мир. С каждым днем предвкушение праздника нарастает, и я рад наконец-то поделиться новостью о нашем партнерстве с Coca-Cola», - сообщил Деруло.

Своим мнением о мероприятии поделился вице-президент департамента международного сотрудничества в сфере спорта компании Coca-Cola Рикардо Форт:

«Чемпионат мира по футболу - культурное и социальное событие международного масштаба. Каждые четыре года этот уникальный по своей зрелищности и значимости турнир притягивает людей со всей планеты. Музыку и футбол неразрывно связывают те невероятные эмоции, которые они вызывают. Мы счастливы приветствовать Джейсона в нашей команде и с нетерпением ждем момента, когда болельщики услышат гимн, написанный специально к чемпионату мира по футболу».

Официальный релиз песни состоится 16 марта 2018 года.

Сообщалось также, что гимн ЧМ-2018 может исполнить Леди Гага.