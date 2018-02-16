Эмери: «Нам по силам пройти „Реал“»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уверен, что они все еще не потеряли шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала турнира парижане уступили «Реалу» со счетом 1:3.
«Я все еще убежден, что мы не потеряли шансы на проход дальше. Понятно, что результат в первом матче мог быть гораздо лучше для нас. Но мы постараемся достойно сыграть в ответной игре. Всю ответственность за результат я беру на себя», - сказал Эмери.
В Реале футболисты тоже играют за большие деньги но еще и за герб этого клуба и это было видно 14 февраля!
Я не буду утверждать что Реал уже на 100% в 1/4 но я скажу так,70 на 30 в пользу Реала на проход,тем более что французской команде прийдется много атаковать,а я думаю все вкурсе как Реал умеет проводить контратаки!
Думаю будет результативная ничья 2:2!
В Реале футболисты тоже играют за большие деньги но еще и за герб этого клуба и это было видно 14 февраля!
Я не буду утверждать что Реал уже на 100% в 1/4 но я скажу так,70 на 30 в пользу Реала на проход,тем более что французской команде прийдется много атаковать,а я думаю все вкурсе как Реал умеет проводить контратаки!
Думаю будет результативная ничья 2:2!
А сейчас прям разговорился!
А сейчас прям разговорился!
"Я оптимист и верю в своих игроков. Будет трудно, но то же самое относится и к „Барселоне“
https://www.soccer.ru/news/962128.shtml
"Я оптимист и верю в своих игроков. Будет трудно, но то же самое относится и к „Барселоне“
https://www.soccer.ru/news/962128.shtml