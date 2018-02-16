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Эмери: «Нам по силам пройти „Реал“»

вчера, 21:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал06.03.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уверен, что они все еще не потеряли шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала турнира парижане уступили «Реалу» со счетом 1:3.

«Я все еще убежден, что мы не потеряли шансы на проход дальше. Понятно, что результат в первом матче мог быть гораздо лучше для нас. Но мы постараемся достойно сыграть в ответной игре. Всю ответственность за результат я беру на себя», - сказал Эмери.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:31
ПСЖ конечно тоже не слабая команда, но у Реала всё же преимущество в 2 мяча
cska.78
cska.78 ответил Baksa66666
сегодня в 01:32
Baksa66666:
Как зайти на старый сайт ребята дайте ссылку
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Baksa66666
Baksa66666
сегодня в 01:17
Как зайти на старый сайт ребята дайте ссылку
azures
azures
сегодня в 00:21
Реал посолиднее будет.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:13
ПСЖ играет и выигрывает лишь за счет высокого класса футболистов,которые играют в этом клубе лишь ради денег!
В Реале футболисты тоже играют за большие деньги но еще и за герб этого клуба и это было видно 14 февраля!
Я не буду утверждать что Реал уже на 100% в 1/4 но я скажу так,70 на 30 в пользу Реала на проход,тем более что французской команде прийдется много атаковать,а я думаю все вкурсе как Реал умеет проводить контратаки!
Думаю будет результативная ничья 2:2!
Kerri
Kerri
сегодня в 00:03
Не пройдут.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:01
надеюсь ни как барса!!!??
Эфиалтус
Эфиалтус
вчера в 23:23
Опять ты Унай треплешься..Зидан нигде не говорит,что мы победили и идем дальше..Учись)
NGY
NGY
вчера в 23:10
В прошлом сезоне, когда Айтекин в одиночку, в одну калитку размазал ПСЖ в ответном матче, Эмери что-то молчал в тряпочку и не ныл.

А сейчас прям разговорился!
Saang
Saang ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:59
ALBA BARCELONA 21:
Мне кажется ПСЖ пройдет и Неймар покажет супер класс,остановить его будет невозможно,потому,что он обязан доказать на что он способен,он это знает.
Не пройдет. По одной простой причине - в Лиге 1 привыкли к легким победам, к тому же половина команды истинные флюгера. Такие рвать жилы не будут.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
вчера в 22:59
Вас ждёт мой палец.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 22:48
Ну правильно, должен верить в успех до последнего! Но думаю Реал способен выйграть и в Париже, главное что бы не попадались такие как Айтекины со Штарками и не судили в одну калитку против одной из команд.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:44
Мне кажется ПСЖ пройдет и Неймар покажет супер класс,остановить его будет невозможно,потому,что он обязан доказать на что он способен,он это знает.
drug01
drug01
вчера в 22:35
Дзюба правильно сказал про Эмери! Зачем смешить людей!
cska.78
cska.78 ответил cevin cigan
вчера в 22:26
cevin cigan:
Все три недели будет как попугай,долдонить одно и тоже?Задолбал уже это тренеришка!
А что он должен говорить, все, шансов нет? Игра все покажет!
Saang
Saang ответил cevin cigan
вчера в 22:19
cevin cigan:
Все три недели будет как попугай,долдонить одно и тоже?Задолбал уже это тренеришка!
Чем больше он далдонит - тем больше я согласен с Бревном на его счет
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:08
Все три недели будет как попугай,долдонить одно и тоже?Задолбал уже это тренеришка!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:08
Тяжело будет пройти судейский корпус!
Saang
Saang
вчера в 22:01
Где же я уже это слышал... А ну да...
"Я оптимист и верю в своих игроков. Будет трудно, но то же самое относится и к „Барселоне“
https://www.soccer.ru/news/962128.shtml
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