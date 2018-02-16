Эмери: «Нам по силам пройти „Реал“»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уверен, что они все еще не потеряли шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.



Напомним, что в первом матче 1/8 финала турнира парижане уступили «Реалу» со счетом 1:3.



«Я все еще убежден, что мы не потеряли шансы на проход дальше. Понятно, что результат в первом матче мог быть гораздо лучше для нас. Но мы постараемся достойно сыграть в ответной игре. Всю ответственность за результат я беру на себя», - сказал Эмери.