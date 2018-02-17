Педро: «Конечно, для меня матч с „Барселоной“ будет особенным»

Полузащитник «Челси» Педро после победы над «Халлом» в Кубке Англии (4:0) поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Мы снова вернули себе хорошую форму и уверенность перед игрой против „Барселоны“. Это было очень важно. „Челси“ провёл два очень хороших матча. Необходимо в том же ключе подготовиться и к матчу с „Барселоной“.

Поначалу это будет ощущаться немного странно, но я буду рад снова увидеть своих старых товарищей по команде, цвета которой я защищал с ними столько лет. Для меня это будет особая встреча. Из года в год они не меняются. Показывают отличный футбол в Ла Лиге, дошли до финала Кубка Испании.

Месси всё тот же. Что я могу сказать про него такого, о чём не говорил ранее? Он лучший в мире, всегда играет решающую роль на поле, будет очень трудно остановить его».