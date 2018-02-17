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Футуролог: «Арбитры-роботы станут реальностью к 2030 году»

сегодня, 10:59

Британский инженер и футуролог Ян Пирсон прогнозирует, что к 2030 году технологии в мире значительно продвинутся, а арбитры в футболе будут заменены роботами. Ученый считает, что футбол можно представить математически, чтобы исключить любые ошибки, а технология видеоповторов VAR стала первым шагом в будущее.

По мнению Пирсона, любой, даже самый профессиональный рефери, не застрахован от ошибок, потому что остается человеком. Через десять лет над полем будут летать беспилотные аппараты, без внимания которых не останется ни один эпизод матча.

«Все зависит от того, захотят ли этого футбольные власти», - добавил Пирсон.

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Австралии Харри Кьюэлл желает, чтобы роботы принимали участие в тренировках футболистов.

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Все комментарии
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:52
Да и футурологов тоже скоро заменят роботами. И наверное нас всех тоже потихоньку.. Жене Гинеру придётся точно заранее вложится в разработку, чтобы специальную программу под левые пенальти составили.. а то пиши пропало ..))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:59
Да, вполне может быть! Каких то 12 лет осталось подождать и убедится в правоте его слов) И все же роботы не во всем лучше живых людей.
Egorium
Egorium
сегодня в 13:48
Тут и футурологом не надо быть , чтобы не заметить давно существующих роботов, типа кукуяна, их давно пупсики запрограммировали под себя.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель. ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
сегодня в 13:48
Гойло и Каккоев порвали Селтик:
Тут соккеровские футурологи лазурные сразу после жеребьевки рассказывали как они будут рвать Селтик
Соккеровские нумерологи верят в магию цифр. 1-18, 7-0...Ждем на следующей недели новое цисло! :)
vistory
vistory
сегодня в 13:45
Но судить они будут по американским правилам.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:37
Чёта смотрю, у коней так бомбит, когда им напоминают про "десятилетку Гинера!" ))))))
В этой ветке - тож! )))
Эллочка
Эллочка
сегодня в 13:29
Что скажет ZООFILL3286 ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:28
Может и футболисты-роботы станут реальностью?
Их жены тоже будут роботами и перестанут нести ерунду.
Parovoznic
Parovoznic ответил Sueverny
сегодня в 13:27
Sueverny:
Скорее так - кому теперь устроить праздник? Нужно девок-роботов создать. и что-нибудь из "Спартаки" для роботов. А что это? Машинное масло - прошедший век. Что-то нужно нано...
Идея с роботами-девками понравилась )))
А чё? Им и ноги ото рта можно присобачить, и сиськи пятого размера )))
С такими никто из ногомячистов не спорил бы! )))
311
311
сегодня в 13:13
Пусть тогда и на поле бегают роботы!)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:13
Ого, жаль Федуна еще 30 лет не видать трофеев или будет спец робот запрограмированный под Безбородова.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 13:13
а на трибунах будут сидеть болельщики-роботы
Беланов
Беланов ответил Казанский
сегодня в 13:04
Казанский:
Ты хочешь,чтобы я тебе уделил внимание?)))
Тебе так одиноко?
Sueverny
Sueverny ответил Zimmer
сегодня в 13:00
Zimmer:
А как же игрокам теперь спорить с арбитром-роботом?
Скорее так - кому теперь устроить праздник? Нужно девок-роботов создать. и что-нибудь из "Спартаки" для роботов. А что это? Машинное масло - прошедший век. Что-то нужно нано...
Казанский
Казанский ответил Беланов
сегодня в 12:54
Беланов:
Ничей болельщик? От тебя это вдвойне смешно слышать )))
Ты хочешь,чтобы я тебе уделил внимание?)))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:54
роботы сразу будут оснащаться купюроприемниками
Sueverny
Sueverny
сегодня в 12:51
Как-то скромно для "футуролога". Судить будут роботы, играть будут роботы, зрителями будут тоже роботы. Вот это масштаб.... А можно просто людям попинать круглого? Решат тоже роботы.
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик
сегодня в 12:49
Тут соккеровские футурологи лазурные сразу после жеребьевки рассказывали как они будут рвать Селтик
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 12:41
А игроков роботов не будет, а то сколько можно пешком ходить?))
Беланов
Беланов ответил Казанский
сегодня в 12:41
Казанский:
Падре и Палковводец-это клоны Степки-пианиста)))Он вообще ничей болельщик...
Ничей болельщик? От тебя это вдвойне смешно слышать )))
Parovoznic
Parovoznic ответил Казанский
сегодня в 12:38
Казанский:
Падре и Палковводец-это клоны Степки-пианиста)))Он вообще ничей болельщик...
Ай, не верю! Эта ниша занята не питерцами )))
Казанский
Казанский ответил Parovoznic
сегодня в 12:36
Parovoznic:
Тоже фанат цска? )))
Падре и Палковводец-это клоны Степки-пианиста)))Он вообще ничей болельщик...
Parovoznic
Parovoznic ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 12:34
ПалкоВводецъ:
Не бывать тогда Спартаку чемпионом!
Тоже фанат цска? )))
Parovoznic
Parovoznic ответил ПАДРЕ
сегодня в 12:34
ПАДРЕ:
У нас в чемпионате тоже арбитры роботы. Что запрограммирует Федун, то и свершиться!
Дай попробую угадать, не глядя в твой профиль: болельщик цска? )))
Hayden
Hayden
сегодня в 12:25
Бред полный
амурец
амурец
сегодня в 12:22
в 2030 команды вроде Барселоны исчезнут?
Беланов
Беланов ответил Казанский
сегодня в 12:17
Казанский:
А ты моральное или физическое удовлетворение получаешь от самолайкания?))Или и то и другое сразу?
Сказал татарин и полайкал себя
Казанский
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 12:13
FROLL 001:
Я Вас тоже любдю! Гыгыгы!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Zimmer
    сегодня в 12:05
    Zimmer:
    А как же игрокам теперь спорить с арбитром-роботом?
    Плюнуть и замкнет! :)))
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Казанский
    сегодня в 12:04
    Казанский:
    Степка,чтобы рассмешить тебя много фантазии не нужно,только палец покажи)))
    Я Вас тоже любдю! Гыгыгы!
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