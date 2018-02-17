Футуролог: «Арбитры-роботы станут реальностью к 2030 году»

Британский инженер и футуролог Ян Пирсон прогнозирует, что к 2030 году технологии в мире значительно продвинутся, а арбитры в футболе будут заменены роботами. Ученый считает, что футбол можно представить математически, чтобы исключить любые ошибки, а технология видеоповторов VAR стала первым шагом в будущее.

По мнению Пирсона, любой, даже самый профессиональный рефери, не застрахован от ошибок, потому что остается человеком. Через десять лет над полем будут летать беспилотные аппараты, без внимания которых не останется ни один эпизод матча.

«Все зависит от того, захотят ли этого футбольные власти», - добавил Пирсон.

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Австралии Харри Кьюэлл желает, чтобы роботы принимали участие в тренировках футболистов.