Мотта: «Уверены, что пройдем „Реал“»

Защитник ПСЖ Тиаго Мотта уверен, что его команда пройдет «Реал» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в Мадриде (1:3).

«Мы едины. Самое главное для нас - победить и поддержать главного тренера.

Мы уверены, что пройдем „Реал“. У нас хорошая команда, а болельщики нам помогут. Конечно, поражение было неприятным, но у нас есть уверенность в своих силах».