Мотта: «Уверены, что пройдем „Реал“»

Защитник ПСЖ Тиаго Мотта уверен, что его команда пройдет «Реал» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в Мадриде (1:3).
«Мы едины. Самое главное для нас - победить и поддержать главного тренера.
Мы уверены, что пройдем „Реал“. У нас хорошая команда, а болельщики нам помогут. Конечно, поражение было неприятным, но у нас есть уверенность в своих силах».
Уберите из фразы слова "и поддержать".
Уберите из фразы слова "и поддержать".
«Уверены, что пройдем „Реал“»
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Для того, чтобы пройти "Реал", его нужно разорвать на куски, уничтожить.
Но это не просто, всем игрокам нужно быть единым коллективом, а не прислугой Неймара.
В первом же матче бразилец больше любовался собой, чем играл на команду
«Уверены, что пройдем „Реал“»
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Для того, чтобы пройти "Реал", его нужно разорвать на куски, уничтожить.
Но это не просто, всем игрокам нужно быть единым коллективом, а не прислугой Неймара.
В первом же матче бразилец больше любовался собой, чем играл на команду
Посмотрим....
Посмотрим....