Ямаец Леон Бэйли может быть заигран за сборную Англии

Нападающий «Байера» Леон Бэйли, имеющий гражданство Ямайки, может получить приглашение из сборной Англии, поскольку за его игрой следит главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт.

20-летний парень был заигран за молодежную сборную Ямайки, но также имеет право выбрать между командами Бельгии, Мальты, Германии и Англии. У Бэйли есть бабушка и дедушка с английскими паспортами, что гипотетически открывает ему дверь в команду родоначальников футбола.

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.