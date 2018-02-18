Щесны займет место в воротах «Ювентуса» в матче с «Торино»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон останется в запасе в сегодняшнем поединке чемпионата Италии с «Торино». Место в воротах «бьянконери» займет Войцех Щесны, а 40-летнему итальянцу будет предоставлен отдых.

Буффон из-за травмы пропустил большую часть декабря и январь, однако недавно вернулся в строй, отыграв первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:2).

Решение главного тренера Массимилиано Аллегри по Буффону в таком важном матче, как туринское дерби, снова вызывает различные спекуляции о будущем вратаря, контракт которого с «Юве» истекает летом.