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Игуаин получил травму в матче с «Торино» и может пропустить ответную игру с «Тоттенхэмом»

вчера, 17:23
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин получил повреждение в матче с «Торино» в чемпионате Италии. Футболист после столкновения с голкипером соперника Сальваторе Сиригу был заменен на 15 минуте встречи. По предварительным данным, у Игуаина травма голеностопа. Степень серьезности повреждения будет известна после того, как футболист пройдет медицинское обследование.

Напомним, что 7 марта «Ювентусу» предстоит провести ответный матч с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
moskwa 09
moskwa 09
вчера в 22:53
не много потеряют,дибала выйдет и все сделает
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:35
повезло полосатикам , без бревна сыграют
Andrei Gock
Andrei Gock
вчера в 21:55
если его не будет в ответке, то от этого только Юве выиграет. Игуана смотрится инородным бревном в составе Юве. Тем более Дибала поправился
This is BarCa
This is BarCa ответил KINGSof10
вчера в 20:13
KINGSof10:
по-моему, отсутствие этого бревна может лишь усилить игру..
Что же за команда, Тоттенхем, которому даже бревна двоечки кладут.
Kerri
Kerri
вчера в 19:18
Здоровья!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 19:13
"Ювентус" найдет выход.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:07
Судьи помогут
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 19:02
Не похоже было на серьезную травму. Возможно сильный ушиб просто.
Camellot
Camellot
вчера в 18:59
Ттх команда настроения. Если алегри чудить не будет, то без труда ювентус пройдет дальше. Без игуаина будет тяжело конечно, но есть манджукич
KINGSof10
KINGSof10
вчера в 18:59
по-моему, отсутствие этого бревна может лишь усилить игру..
Dream game
Dream game
вчера в 18:45
некому будет приписанные пенки бить, вот досада
joma_inter
joma_inter
вчера в 18:39
Игуаин если не поможет то судьи помогут!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Великий Князь
вчера в 18:11
Великий Князь:
Барселоне не помогли год назад. Аха-ха) Давай не гадать, а смотреть.)
Было дело.В прошлом и позапрошлом году алжирцам помогали)
И стены и судьи и "слепой жребий")
Давай смотреть,Согласен.Все может случиться.
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
вчера в 18:04
вoлгoдoн:
Думаю шпоры пройдут дальше. Родные стены помогут.
Барселоне не помогли год назад. Аха-ха)
Давай не гадать, а смотреть.)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 17:51
ТТХ нужно проходить, хоть с ящером, хоть без.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 17:49
Думаю шпоры пройдут дальше. Родные стены помогут.
Горбатый опять вернулся
Горбатый опять вернулся
вчера в 17:46
Надеюсь обойдется. Вроде ничего страшного там не было.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 17:33
Здоровья!
juvenale
juvenale
вчера в 17:28
да ну, травма не выглядела серьезной....или почему его тогда сразу не заменили
Saang
Saang
вчера в 17:25
Однако господа, у меня просится мат...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:24
Надеемся, всё будет нормально!
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