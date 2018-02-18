Игуаин получил травму в матче с «Торино» и может пропустить ответную игру с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин получил повреждение в матче с «Торино» в чемпионате Италии. Футболист после столкновения с голкипером соперника Сальваторе Сиригу был заменен на 15 минуте встречи. По предварительным данным, у Игуаина травма голеностопа. Степень серьезности повреждения будет известна после того, как футболист пройдет медицинское обследование.

Напомним, что 7 марта «Ювентусу» предстоит провести ответный матч с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.