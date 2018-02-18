«Рубин» разгромил «Волеренгу» в контрольном поединке

«Рубин» одержал уверенную победу над «Волеренгой» в товарищеском матче.
«Рубин» - «Волеренга» 3:0 (2:0)
Голы: Попов 5, Азмун 23, Жемалетдинов 60.
Нереализованный пенальти у «Волеренги»: Эйджийри 82 (вратарь).
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин (Устинов 61), Кудряшов (Сорокин 61), Гранат, Сесар Навас (Агапов 61), Камболов (Шекари 61), Микушин, Попов (Гекдениз 46), Могилевец, Ахметов (Жемалетдинов 46), Нобоа, Азмун (Голдобин 61).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Ранее московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо».