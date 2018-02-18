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«Рубин» разгромил «Волеренгу» в контрольном поединке

вчера, 20:37

«Рубин» одержал уверенную победу над «Волеренгой» в товарищеском матче.

«Рубин» - «Волеренга» 3:0 (2:0)
Голы: Попов 5, Азмун 23, Жемалетдинов 60.
Нереализованный пенальти у «Волеренги»: Эйджийри 82 (вратарь).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин (Устинов 61), Кудряшов (Сорокин 61), Гранат, Сесар Навас (Агапов 61), Камболов (Шекари 61), Микушин, Попов (Гекдениз 46), Могилевец, Ахметов (Жемалетдинов 46), Нобоа, Азмун (Голдобин 61).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Ранее московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:15
видать четки свои почистил наконец))
Dominators
Dominators ответил Naraz
вчера в 22:23
Naraz:
так же было и в Ростове. Много игроков Рубина. В этом весь Бердыев)
Не скажи . Нобоа взяли в Греции , Кудряшова в Ахмате , Граната в Спартаке ,Ерохина в Урале , Могилевца в Зените .. Ваши были Азмун и Навас . Но с Цезарем Рубин отказался подписывать контракт и он ушел свободным .
Naraz
Naraz ответил Dominators
вчера в 22:05
Dominators:
Читаю состав Рубина и охреневаю . Тихой сапой Курбан перетащил весь Ростов - 8 игроков плюс Устинов . Двоякое чувство с привкусом ностальгии . Ну что же , жизнь идет , составы и тренеры меняются , а клубы остаются . Не судьба мне болеть и сопереживать за Рубин , я как прежние 40 лет за Ростов . Поздравляю болел Рубина .
так же было и в Ростове. Много игроков Рубина. В этом весь Бердыев)
Dominators
Dominators
вчера в 21:58
Читаю состав Рубина и охреневаю . Тихой сапой Курбан перетащил весь Ростов - 8 игроков плюс Устинов . Двоякое чувство с привкусом ностальгии . Ну что же , жизнь идет , составы и тренеры меняются , а клубы остаются . Не судьба мне болеть и сопереживать за Рубин , я как прежние 40 лет за Ростов . Поздравляю болел Рубина .
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 21:36
Сергеевич вернулся 1:
Долги у Рубина..разгребутся, то тогда вполне возможно.
Думаю, Курбан Нобоа не упустит, а там и руководство подсуетится.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 21:34
Napoleon Bonapart:
Нобоа- уже не зеленый пацан , и его опыт и мастерство очень помогут Рубину. Ну, и я думаю, Зенит не очень расчитывает на него, поэтому, вопрос с арендой может положительно решиться для Казани сам-собой.....
Долги у Рубина..разгребутся, то тогда вполне возможно.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 21:32
Сергеевич вернулся 1:
Ну, до окончания сезона-аренда, а там как знать...Дороговата кольчужка..)
Нобоа- уже не зеленый пацан , и его опыт и мастерство очень помогут Рубину. Ну, и я думаю, Зенит не очень расчитывает на него, поэтому, вопрос с арендой может положительно решиться для Казани сам-собой.....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:30
Нобоа уже играет, у "Рубина" все будет хорошо.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 21:28
Napoleon Bonapart:
Сергеич, это, тот случай, когда у победы много отцов, а поражение всегда сирота.... Нобоа- усилит игру, у Курбана, он стал личностью, думаю у него же достойно продолжит.
Ну, до окончания сезона-аренда, а там как знать...Дороговата кольчужка..)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 21:26
Сергеевич вернулся 1:
Не стал бы выделять сейчас кого-нибудь. У Бекиевича всегда была команда. Победы-одна на всех. Поражения-общие.
Сергеич, это, тот случай, когда у победы много отцов, а поражение всегда сирота.... Нобоа- усилит игру, у Курбана, он стал личностью, думаю у него же достойно продолжит.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 21:22
Сергеевич вернулся 1:
Благодарю Виктор, Добрый вечер!). Меня-то за что?) Болел лучше поздравьте Рубина. Они заждались позитивных новостей.
Привет!
Ну, как раз тебя то в первую очередь! Кто еще, так переживает за Бердыева как ты? Так что не скромничай, а принимай поздравления, по-полной! Удачи!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил compka
вчера в 21:22
compka:
Победа имени Нобоа
Не стал бы выделять сейчас кого-нибудь. У Бекиевича всегда была команда. Победы-одна на всех. Поражения-общие.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 21:19
Napoleon Bonapart:
Главного болельщика Рубина Сергеича- с победой! Вижу, рад человек победе любимого тренера и команды!
Благодарю Виктор, Добрый вечер!). Меня-то за что?) Болел лучше поздравьте Рубина. Они заждались позитивных новостей.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 21:09
Главного болельщика Рубина Сергеича- с победой! Вижу, рад человек победе любимого тренера и команды!
compka
compka
вчера в 21:07
Победа имени Нобоа
Литейный 4
Литейный 4 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 21:07
Рубиновый Дракон:
Джанаев взял пенальти,две голевые от Нобоа,гол Попова...все нормально)))
Вот умеете, молодцы. Теперь я спокоен за Рубин. В ФНЛ будете в пятерке лидеров! :)
Faustello
Faustello
вчера в 21:00
Нобоа на поле десантировали с парашютом, бакланы в клювах принесли??? )))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:54
Молодцы!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:51
Ну! Уже теплее..). С победой Рубин!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 20:42
В Ростове нынче свой "Валеренга" и туркменскому Рубину придется несладко.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
вчера в 20:41
Джанаев взял пенальти,две голевые от Нобоа,гол Попова...все нормально)))
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