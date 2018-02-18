«Бетис» - «Реал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Реала» на матч 24-го тура чемпионат Испании.
«Бетис»: Адан, Амат, Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Будебуз, Гуардадо, Руис, Хоакин, Морон.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Начо, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду, Бэйл.
Стоит отметить, что букмекеры верят в результативный матч. Так, букмекераская контора «Леон» оценивает тотал меньше 2.5 коэффициентом 4.51. За тотал меньше 3.5 предлагается коэффициент 2.48.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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А так тройка ВВС причутствует.
А так тройка ВВС причутствует.