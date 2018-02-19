Гвардиола мог играть за «Уиган», но оказался недостаточно хорош для клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в 2005 году мог присоединиться к «Уигану» в качестве игрока.



«Да, такая ситуация была в прошлом. Я оказался недостаточно хорош для „Уигана“. На тот момент я уже был футболистом в возрасте.



Я очень хотел поиграть в Англии, собирался приехать сюда, но не сложилось».



Отметим, что сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Уиганом» в рамках Кубка Англии. Ранее Гвардиола прокомментировал данное противостояние.