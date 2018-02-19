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Гвардиола мог играть за «Уиган», но оказался недостаточно хорош для клуба

сегодня, 10:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в 2005 году мог присоединиться к «Уигану» в качестве игрока. 

«Да, такая ситуация была в прошлом. Я оказался недостаточно хорош для „Уигана“. На тот момент я уже был футболистом в возрасте.

Я очень хотел поиграть в Англии, собирался приехать сюда, но не сложилось».

Отметим, что сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Уиганом» в рамках Кубка Англии. Ранее Гвардиола прокомментировал данное противостояние. 

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Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:59
Владимир Ушаков:
Если не знаешь кто глор,а кто настоящий болельщик,то лучше не кукарекай, я лично болею за МЮ с 2002 года,с 11 лет, с вот у МС и ПСЖ глоры, назови мне человека который в 2002 году сказал я болею за Сити или ПСЖ,естественно - таких не было. Дожили,сравнивать САФа и Гвардиолу, САФ и есть лучший тренер, а про Гвардиолу - работа в Барселоне, так он выезжал за счет Месси,Хави и Иньесты,Бавария - под него ослабили Боруссию,взяв Гетце а затем и Левандовски, с такой командой любой мог стать чемпионом а в ЛЧ он ничего с ней не добился,и этот пример очень показательный, и дело тут не в том что тренирует МС, вот ещё пример - Зидан, конечно Великий игрок, но как тренер пока так себе, куда больше вклад отличного состава,как у Гвардиолы в свое время. В Англии Гвардиола пока НИЧЕГО не достиг и не выиграл,а до САФа ему как пешком до Луны.
В 11 лет случайно увидел по телевизору как мю кубок поднимает, вот и начал глорить
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Nikuz Z
сегодня в 14:12
Nikuz Z:
Есть. Твои посты это доказывают. Я вот никогда не болел за МЮ. Но когда был САФ - это была очень интересная команда. Особенно было интересно смотреть матчи, когда играл Кантона. Любители футбола без разницы кто за кого болеет все считают САФа одним из великих тренеров. Улавливаешь разницу, глор?
Если не знаешь кто глор,а кто настоящий болельщик,то лучше не кукарекай, я лично болею за МЮ с 2002 года,с 11 лет, с вот у МС и ПСЖ глоры, назови мне человека который в 2002 году сказал я болею за Сити или ПСЖ,естественно - таких не было. Дожили,сравнивать САФа и Гвардиолу, САФ и есть лучший тренер, а про Гвардиолу - работа в Барселоне, так он выезжал за счет Месси,Хави и Иньесты,Бавария - под него ослабили Боруссию,взяв Гетце а затем и Левандовски, с такой командой любой мог стать чемпионом а в ЛЧ он ничего с ней не добился,и этот пример очень показательный, и дело тут не в том что тренирует МС, вот ещё пример - Зидан, конечно Великий игрок, но как тренер пока так себе, куда больше вклад отличного состава,как у Гвардиолы в свое время. В Англии Гвардиола пока НИЧЕГО не достиг и не выиграл,а до САФа ему как пешком до Луны.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Garry Green
сегодня в 14:08
Garry Green:
Вы только представьте, что Гвардиола реально посредственный, и он ОЧЕНЬ УВЕРЕННО ведет ну или возит М,Ю на 16 очков за 27 туров. Вот-вот чемпионский коридор придется выстраиваться командам, а теперь квинтэссенционный к вам вопрос: ЧТо из себя представляет М,Ю в таком ключе. если Хосеп и его команда посредственность ? Ребята, когда вы называете по настоящему классного тренера и команду середняком из за личных пристрастий, то этим самим принижаете себя, и не более того ! Это РИТОРИЧЕСКОЕ ПИСЬМО, ибо ничего умного вы уже не скажете исходя из вашего выше упомянутого письма. Всего доброго !
Кому ты объясняешь?)) Глоры мю не разбираются в футболе и серьезный разговор не их уровень. Им свойственно непрерывно кричать: glory, glory man bus
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 14:03
Глоры красного автобуса уже завоняли.. Видимо переживают за МС.
Garry Green
Garry Green ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:44
Владимир Ушаков:
Был посредственным игроком и стал таким же посредственным тренером
Вы только представьте, что Гвардиола реально посредственный, и он ОЧЕНЬ УВЕРЕННО ведет ну или возит М,Ю на 16 очков за 27 туров. Вот-вот чемпионский коридор придется выстраиваться командам, а теперь квинтэссенционный к вам вопрос: ЧТо из себя представляет М,Ю в таком ключе. если Хосеп и его команда посредственность ?
Ребята, когда вы называете по настоящему классного тренера и команду середняком из за личных пристрастий, то этим самим принижаете себя, и не более того !
Это РИТОРИЧЕСКОЕ ПИСЬМО, ибо ничего умного вы уже не скажете исходя из вашего выше упомянутого письма.
Всего доброго !
Nikuz Z
Nikuz Z ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:10
Владимир Ушаков:
У МЮ нет глоров,лол, они есть только у всяких МС и ПСЖ, вот где все глорики пепки были сезон назад,когда он ничего не добился,и да этот сезон еще не окончен
Есть. Твои посты это доказывают. Я вот никогда не болел за МЮ. Но когда был САФ - это была очень интересная команда. Особенно было интересно смотреть матчи, когда играл Кантона. Любители футбола без разницы кто за кого болеет все считают САФа одним из великих тренеров. Улавливаешь разницу, глор?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Nikuz Z
сегодня в 13:03
Nikuz Z:
Понятно, что после просмотра турнирной таблицы АПЛ глоры МЮ другого ничего и сказать не могут.
У МЮ нет глоров,лол, они есть только у всяких МС и ПСЖ, вот где все глорики пепки были сезон назад,когда он ничего не добился,и да этот сезон еще не окончен
Nikuz Z
Nikuz Z ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:44
Владимир Ушаков:
Был посредственным игроком и стал таким же посредственным тренером
Понятно, что после просмотра турнирной таблицы АПЛ глоры МЮ другого ничего и сказать не могут.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:26
ну да, а что не так?))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:20
Был посредственным игроком и стал таким же посредственным тренером
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 11:18
уже давно не важно каким он был футболистом.
важно какой он сейчас тренер.
а тренер он ТОП.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:52
Да и хрен с ним, только зря время потратил бы.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:51
ТЕПЕРЬ ЕГО МЕСТЬ БУДЕТ СТРАШНОЙ
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