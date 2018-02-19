Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал несколько неортодоксальных советов нападающему своей команды Патрику Кутроне.



«Патрик еще слишком молод, давайте не будем на него так давить. Он должен хорошо работать на тренировках, а также расслабляться после них.



Надеюсь, что он сможет найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью».



Недавно ходили слухи, что «Милан» готовит новый контракт для Кутроне.