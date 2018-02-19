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Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»

сегодня, 12:22

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал несколько неортодоксальных советов нападающему своей команды Патрику Кутроне

«Патрик еще слишком молод, давайте не будем на него так давить. Он должен хорошо работать на тренировках, а также расслабляться после них.

Надеюсь, что он сможет найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью».

Недавно ходили слухи, что «Милан» готовит новый контракт для Кутроне.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 14:56
Ну так сними ему проститутку
eleven LC
eleven LC
сегодня в 14:49
Дельный совет!
Верг
Верг
сегодня в 14:11
Молло к нему же выехал
kust07
kust07
сегодня в 13:43
А если Патрик современный европеец тогда что?)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Приднестровье
сегодня в 13:36
Приднестровье:
Рената ? ТЫ Серьезно ?)) или все же Дженнаро Гаттузо ?)))) Орнуллллллллллллл Рената ))
рената литвинова-гаттузо)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 13:36
все правильно посоветовал.
112910415
112910415
сегодня в 13:26
в новом контракте следует прописать и девушку, и график занятий
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Приднестровье
сегодня в 13:18
Избивавший дедушек подлец, не может зваться мужским именем. А вся его показушная брутальность на футбольном поле, это пыль в глаза недалеким людям. Все понимают, что недостаток футбольного мастерства, он невелировал за счет хамства и грубости по отношению к настоящим спортсменам.
В реальной жизни, он мягкий как перина Английской королевы, Рената.
Приднестровье
Приднестровье ответил Klose_Miro
сегодня в 13:08
Klose_Miro:
Рената Гаттузо хочет сделать из Кутроне Итальянского жеребца и после продать в порно индустрию. Хитрый сутенер.
Рената ? ТЫ Серьезно ?)) или все же Дженнаро Гаттузо ?))))
Орнуллллллллллллл
Рената ))
No problem
No problem
сегодня в 12:49
Сообразите на двоих лол.
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 12:45
Рената Гаттузо хочет сделать из Кутроне Итальянского жеребца и после продать в порно индустрию.
Хитрый сутенер.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:43
Манчини: Паредес должен расслабиться.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:33
КАРРЕРА: ГЛУШАКОВ И ПРОМЕС ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖАТЬ ВМЕСТЕ ХОДИТЬ В БАНЮ !
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 12:32
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 12:25
    Гаттузо лучше бы купил себе петуха и уважал его мозги.
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