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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»

сегодня, 12:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда21.02.2018 в 20:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к своим болельщикам накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Напомним, что первая встреча закончилась ничейным результатом. 

«Уважаемые болельщики! В преддверии возобновления сезона руководство Профессионального футбольного клуба ЦСКА убедительно просит вас в день проведения матчей на „ВЭБ Арене“ соблюдать организованность и порядок при проходе на стадион.

Просим вас не шуметь, не распивать спиртные напитки, не мусорить, уважительно относиться к людям, проживающим на прилегающих к стадиону территориях, и сотрудникам служб безопасности, не допускать порчи муниципального и личного имущества граждан, а также следовать на стадион по согласованным маршрутам. 

И помните: жители района — наши добрые соседи. Давайте уважать друг друга!» - говорится в сообщении.

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Все комментарии
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 15:12
"Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к своим болельщикам: Когда мы продуем, просим вас не шуметь, ведь жители района - наши добрые соседи"
Kerri
Kerri
сегодня в 15:01
ЦСКА удачи! Все будет хорошо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:58
Это обращение попахивает фикцией, так как обращено к нормальным болельщикам, которые в нем не нуждаются. Странно, почему в нем нет требования соблюдения порядка к фанатам, которые приходят на стадион не смотреть футбол, а для того, чтобы испортить праздник настоящим любителям игры? Теперь фанаты решат, что если не было обращения лично к ним, то тем самым им выдана индульгенция на продолжение хулиганских действий. Кто из вас, уважаемые болельщики, не знает или не помнит, как избавились от хулиганья на стадионах Англии, напомню - их просто перестали пускать на них. Просто, но эффективно. Нужна политическая воля, которой мы у наших спортивных чиновников в конкретном случае не наблюдаем.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:58
Надеюсь и верю, что ответный матч пройдет в чисто спортивной атмосфере, где не будет повода вспоминать плохого о болельщиках! Лишь бы гостевой сектор ничего не учудил, а наши не поддались на провокацию...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил КЭТиК
сегодня в 13:58
КЭТиК:
Интересно как проносят спиртные напитки и пиротехнику при тотальном досмотре
Кэти...лучше не знать тебе об этом..)
VIPded
VIPded
сегодня в 13:58
Просить/обращаться мало. Порядок надо организовать! Драконовскими методами!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:43
Црвена Звезда армейский клуб, побратим Спартака, финансируемый Газпромом - так что тут дело тонкое и запутанное...Ждать можно что угодно и от кого угодно...
drug01
drug01
сегодня в 13:39
Нужен порядок
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:29
Вот тоже,хочется нормального зрелища,а не вони от дымовух и санкций впоследствии...
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 13:24
Никогда не помешает лишний раз напомнить своим болельщикам и нашим гостям о правилах поведения.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:24
Главное, чтобы спартачей не было на матче, накидают файеров, они ходят смотреть только на матчи ЦСКА, на своих только позор один.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:22
Интересно как проносят спиртные напитки и пиротехнику при тотальном досмотре
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
сегодня в 13:19
spartach n1:
С нароманией у нас только один клупп отличился,да помню и где теперь ерема ?
ахах. бутерат теперь - норм?)0

А мне почём знать где он? ведь обычно спартачи свои пяточки суют куда не поподя))0
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:14
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
сегодня в 13:12
Don trambon:
опять спартач за своё( вспомнил былые бутератные времена)0
С нароманией у нас только один клупп отличился,да помню и где теперь ерема ?
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
сегодня в 13:10
spartach n1:
Да такое не забывается я тебя понимаю )) https://www.youtube.com/watch?v=yXC_t7m1NUQ
    spartach n1
    spartach n1 ответил Don trambon
    сегодня в 13:06
    Don trambon:
    спартак и разочарование - это синонимы, так что не путай. Что 7-0, что 3-1, что 1-18 - всё в радость))0
    Да такое не забывается я тебя понимаю ))

    амурец
    амурец
    сегодня в 13:04
    правильное обращение если ты болельщик приходи и смотри футбол, а если ты просто отморозок тогда таким на стадионе не место, а то приходишь смотреть футбол приходится ещё от недоумков отбиваться которые называют себя фанатами
    Don trambon
    Don trambon ответил spartach n1
    сегодня в 13:02
    spartach n1:
    Для почитателей 43 пробоин этот матч станет сплошным разочарованием !))
    спартак и разочарование - это синонимы, так что не путай.

    Что 7-0, что 3-1, что 1-18 - всё в радость))0
    spartach n1
    spartach n1 ответил Don trambon
    сегодня в 13:00
    Don trambon:
    У спартача н1 сегодня что ли урок информатики по теме - знакомство с фотошопом?
    Для почитателей 43 пробоин этот матч станет сплошным разочарованием !))
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 12:58
    У спартача н1 сегодня что ли урок информатики по теме - знакомство с фотошопом?
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:52
    хм...про пиротехнику не упомянули даже
    бесполезно?
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 12:50
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 12:48
      Наши не подкачают, а вот хрюши - не уверен.))
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 12:44
        Мельгарехо
        Мельгарехо
        сегодня в 12:39
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