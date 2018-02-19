ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»

Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к своим болельщикам накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды». Напомним, что первая встреча закончилась ничейным результатом.

«Уважаемые болельщики! В преддверии возобновления сезона руководство Профессионального футбольного клуба ЦСКА убедительно просит вас в день проведения матчей на „ВЭБ Арене“ соблюдать организованность и порядок при проходе на стадион.

Просим вас не шуметь, не распивать спиртные напитки, не мусорить, уважительно относиться к людям, проживающим на прилегающих к стадиону территориях, и сотрудникам служб безопасности, не допускать порчи муниципального и личного имущества граждан, а также следовать на стадион по согласованным маршрутам.



И помните: жители района — наши добрые соседи. Давайте уважать друг друга!» - говорится в сообщении.