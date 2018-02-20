Роналду претендует на звание игрока года в Португалии в 2017 году

Федерация футбола Португалии объявила имена трех футболистов, номинированных на награду лучшему игроку страны по итогам 2017 года.
19 марта в Лиссабоне будут награждать португальских футболистов, тренеров и команды, которые отличились в Португалии и за рубежом в большом футболе, футзале и пляжном футболе в течение 2017 года.
В список номинантов на звание лучшего попали нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вратарь «Спортинга» Руй Патрисиу и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
В прошлом году лучшим был признан Роналду.
Но я бы отметил Фернандеша......
Меня вообще удивляет отсутствие внимания и оказания должных почестей этому,скажу прямо,выдающемуся игроку.....
Мануэль взял кубок.....вывел команду на первое место в "МосГосСтрахе"....обеспечил достойный гандикап....отметился в играх за сборную.....по достоинству вошёл в сборную тура в ЛЕ....и много чего ещё....
И то что его нет даже в претендентах на данную премию - нонсенс.....
PS Я не поклонник Локо..даже очень не поклонник Локо....но то что Мануэль один из лучших игроков в РПФЛ видно и глазами "непоклонника"............))
Но я бы отметил Фернандеша......
Меня вообще удивляет отсутствие внимания и оказания должных почестей этому,скажу прямо,выдающемуся игроку.....
Мануэль взял кубок.....вывел команду на первое место в "МосГосСтрахе"....обеспечил достойный гандикап....отметился в играх за сборную.....по достоинству вошёл в сборную тура в ЛЕ....и много чего ещё....
И то что его нет даже в претендентах на данную премию - нонсенс.....
PS Я не поклонник Локо..даже очень не поклонник Локо....но то что Мануэль один из лучших игроков в РПФЛ видно и глазами "непоклонника"............))