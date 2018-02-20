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Роналду претендует на звание игрока года в Португалии в 2017 году

сегодня, 09:22

Федерация футбола Португалии объявила имена трех футболистов, номинированных на награду лучшему игроку страны по итогам 2017 года.

19 марта в Лиссабоне будут награждать португальских футболистов, тренеров и команды, которые отличились в Португалии и за рубежом в большом футболе, футзале и пляжном футболе в течение 2017 года.

В список номинантов на звание лучшего попали нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вратарь «Спортинга» Руй Патрисиу и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В прошлом году лучшим был признан Роналду.

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:21
Без шансов для остальных.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:33
Рон, везде и всегда был первым, есть и будет!
амурец
амурец ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:13
Jeck Denielse:
Роналду Роналдой....... Но я бы отметил Фернандеша...... Меня вообще удивляет отсутствие внимания и оказания должных почестей этому,скажу прямо,выдающемуся игроку..... Мануэль взял кубок.....вывел команду на первое место в "МосГосСтрахе"....обеспечил достойный гандикап....отметился в играх за сборную.....по достоинству вошёл в сборную тура в ЛЕ....и много чего ещё.... И то что его нет даже в претендентах на данную премию - нонсенс..... PS Я не поклонник Локо..даже очень не поклонник Локо....но то что Мануэль один из лучших игроков в РПФЛ видно и глазами "непоклонника"............))
я по Фернандешу полностью согласен
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 11:17
Крисянау Дельфинориналду лучшей!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:17
Молодца .
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:48
Претендует ? Забавная ноаость,интересно кто это решил составить ему конкуренцию...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:23
Нету в Португалии у него конкурентов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:05
Роналду Роналдой.......

Но я бы отметил Фернандеша......

Меня вообще удивляет отсутствие внимания и оказания должных почестей этому,скажу прямо,выдающемуся игроку.....

Мануэль взял кубок.....вывел команду на первое место в "МосГосСтрахе"....обеспечил достойный гандикап....отметился в играх за сборную.....по достоинству вошёл в сборную тура в ЛЕ....и много чего ещё....

И то что его нет даже в претендентах на данную премию - нонсенс.....

PS Я не поклонник Локо..даже очень не поклонник Локо....но то что Мануэль один из лучших игроков в РПФЛ видно и глазами "непоклонника"............))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 09:56
Конечно будем болеть за нашего Бернарду, но объективнее будет вручить Роналду.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:47
Достойная тройка,но Патрисиу и Силва скорее для кворума...если честно.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:40
Если судить по итогам прошлого сезона,то тут и думать нечего,Рон лучший!
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 09:40
Ещё и выбирают)) Рон за 17 ЗМ получил, выборы видно для формальности.
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