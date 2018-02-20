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Ганчаренко: «Буду просить братьев Березуцких, чтобы они сыграли на чемпионате мира»

сегодня, 14:33

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что братья Алексей и Василий Березуцкие еще могут принести много пользы как «армейскому» клубу, так и сборной России.

«И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум. Другое дело, что есть психологическое состояние, и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение.

Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.

Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст».

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Все комментарии
Dream game
Dream game
сегодня в 15:33
не знаю есть ли альтернатива, но походу братья деревяхи наш единственный вменяемый оплот в обороне
cska plus
cska plus ответил drug01
сегодня в 15:32
drug01:
Зачем? Пусть Спартак своих выставляет!
У них кутя, но он длинный и слабенький, ноги подкашиваются во время бега.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:24
Вроде до 1 апреля ещё далеко! 😉
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:20
У нас нет нормальных защитников-это факт!!!!1Их по большому счету и не было никогда .ну за исключением 90-х и 2008(Че им Гус Иваныч давал я не знаю,но после 2008 и близко не было такой защиты).Сейчас у нас 1 хороший защитник ,да и то сломан и не известно сыграет ли он на ЧМ.!Васин,Кутепов -мимо сразу(Васин-за 30 лет так и не научился играть в защите)У Кутепова еще есть шанс,но судя по всему ему пофиг.!Шанс будет у нас,если брать защитников из клубов,которые все время играют от обороны,то есть из Амкара,Урала ,и им подобным.Березуцкие?-не смешите !!!!!!Ребята идите уже на пенсию-давно пора!!!!.
дырявый
дырявый
сегодня в 15:19
И про меня не забудьти
drug01
drug01
сегодня в 15:11
Зачем? Пусть Спартак своих выставляет!
Doping87
Doping87
сегодня в 15:10
Я вижу только одного хорошего защитника с российским паспортом Джикия, но и тот сломан теперь ((
Doping87
Doping87 ответил cska.78
сегодня в 15:08
cska.78:
Еще один про паспорта :)
Игроки не хотят играть, спина, нога болит. А их заставляют. Подобное в голову и лезет.Уже писал: Лёха с Васей могут по тайму играть никто не заметит 100%. Я думаю они так уже делали)))
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 15:06
Мы уже видели игру против уэлса Когда берёзу как стоящего проходили ...хотя Васин с Кутеповым те ещё привозьники
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 15:04
Не стоит, а то обвинят в спартаковском позоре.
Верг
Верг
сегодня в 15:04
Братья мастера показать в европе да и в мире, как они умеют "делать вне игры"
cska.78
cska.78 ответил Doping87
сегодня в 15:04
Doping87:
Такими темпами и Гончаренко может на поле до конца сезона до заявиться ))) Генер походу реально паспорта отжал у всех.
Еще один про паспорта :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:03
Ну Васю Березуцкого можно, не испортит обед ни. Может и ВАСИН будет более надёжен. Нет у нас центральных. На без рыбье и рак рыба.
shur
shur
сегодня в 15:03
...и где сейчас ЦСКА,где сейчас Сборная...помощники вы наши!!!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 15:01
В ЦСКА поиграть ещё годик Черчесов уговорит?!)
Doping87
Doping87
сегодня в 15:01
Такими темпами и Гончаренко может на поле до конца сезона до заявиться ))) Генер походу реально паспорта отжал у всех.
Jum13
Jum13
сегодня в 15:01
А что делать? Всякие там Кутеповы уже доказали свою "профпригодность"...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил makkie
сегодня в 15:00
makkie:
Ганчаренко тренером сборной России подрабатывает? Просить можно о чем угодно - итоговое решение за Черчесовым. Смысла вызывать сейчас 35-летних Березуцких нет.
Есть смысл Кутепова вызывать, что бы тот еще и сборной напривозил?
makkie
makkie
сегодня в 14:58
Ганчаренко тренером сборной России подрабатывает?
Просить можно о чем угодно - итоговое решение за Черчесовым.
Смысла вызывать сейчас 35-летних Березуцких нет.
амурец
амурец
сегодня в 14:57
с теперешней защитой нашей сборной хоть действительно брата Васю и брата Лёшу обратно зови дожились блин
Faustello
Faustello
сегодня в 14:55
Надо Бубнова просить!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:55
Березуцкие, какими бы старперами они не были, все равно лучше Кутепова, который привозит раз за разом.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:48
Так это Черчесова нужно просить
berda2003
berda2003
сегодня в 14:44
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 14:41
    Ага чтоб в последней игре их вместе с игнашом в больничку прямиком со стандиона отправили с инфарктами - этож не Буфон вам, он кипер, конифей пусть играет до 50ти еще рекордами порадует а этих пора в утиль, ну или как анюков в молодежку или еще куданить
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 14:36
    Упаси господь!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 14:34
    Это как главный решит + подсказчики от виталика
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