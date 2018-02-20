Порядка 3,7 тысячи человек обеспечат общественный порядок на матчах ЛЕ в Москве

Около 3,7 тысячи человек будут обеспечивать общественный порядок в Москве во время матчей Лиги Европы.
21 и 22 февраля в Москве состоятся ответные матчи 1/16 финала турира ЦСКА — «Црвена Звезда» и «Локомотив» — «Ницца» соответственно.
|Испания. Примера 2017/2018, 16 тур
|1
|X
|2
|20:45
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Реал
|9
|5.2
|1.32
|Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|ЦСКА
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Ман Юнайтед
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Шахтер Дн
|-:-
|Рома
|-
|-
|-
Около 3,7 тысячи человек будут обеспечивать общественный порядок в Москве во время матчей Лиги Европы.
21 и 22 февраля в Москве состоятся ответные матчи 1/16 финала турира ЦСКА — «Црвена Звезда» и «Локомотив» — «Ницца» соответственно.
А если по твоему мышлению анализировать "сидим" - делаем печальный вывод о тяжелом детстве. Раз все склоняется к такому-роду зависимости у тебя
А если по твоему мышлению анализировать "сидим" - делаем печальный вывод о тяжелом детстве. Раз все склоняется к такому-роду зависимости у тебя