Порядка 3,7 тысячи человек обеспечат общественный порядок на матчах ЛЕ в Москве

Около 3,7 тысячи человек будут обеспечивать общественный порядок в Москве во время матчей Лиги Европы.

21 и 22 февраля в Москве состоятся ответные матчи 1/16 финала турира ЦСКА — «Црвена Звезда» и «Локомотив» — «Ницца» соответственно.