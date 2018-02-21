РФПЛ сменит логотип с сезона-2018/19

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал, что лига с сезона-2018/19 точно сменит логотип и обсуждает вариант с корректировкой названия.

«Однозначно освежим логотип, планируем сделать его более доступным современной аудитории. В ближайшее время завершится тендер на разработку визуальных атрибутов, привлечены десять компаний. В планах - запустить бренд с нового сезона».

Савин также добавил, что лига приняла принципиальное решение продвигать один бренд - либо РФПЛ, либо Росгосстрах чемпионат России по футболу.

«Над аудиоатрибутами мы также работаем, но пока не могу сказать, что обязательно будет что-то новое».