Браун: «„Селтик“ – всё ещё аутсайдер противостояния, но мы будем играть в свой футбол»

Капитан «Селтика» Скотт Браун поделился ожиданиями от ответной гостевой встречи с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы:

«Было бы здорово, если бы мы прошли в следующий раунд Лиги Европы, но мы должны помнить, что „Зенит“ – фантастическая команда. Они показали высокое качество игры в первой встрече, выступая на выезде. Но и мы проявили себя очень хорошо. „Селтик“ прогрессировал последние два сезона выступления в еврокубках. Мы играли при разных схемах и стилях против команд топ-класса. У нас фантастический наставник, отличный тренерский штаб и высококвалифицированные игроки.

Мы всё ещё остаёмся аутсайдерами противостояния. Играть на выезде всегда тяжело, но мы должны верить в себя. Мы снова столкнулись с высококлассной командой. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно и воспользоваться своими шансами. Если откроем счёт, это будет здорово. Как я уже говорил, „Зенит“ – отличная команда, но мы приехали сюда, чтобы сыграть футбол так, как мы привыкли играть. Поле и стадион будут превосходными, так что мы с нетерпением ждём этой игры».