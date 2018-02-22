Браун: «„Селтик“ – всё ещё аутсайдер противостояния, но мы будем играть в свой футбол»

Капитан «Селтика» Скотт Браун поделился ожиданиями от ответной гостевой встречи с «Зенитом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы:
«Было бы здорово, если бы мы прошли в следующий раунд Лиги Европы, но мы должны помнить, что „Зенит“ – фантастическая команда. Они показали высокое качество игры в первой встрече, выступая на выезде. Но и мы проявили себя очень хорошо. „Селтик“ прогрессировал последние два сезона выступления в еврокубках. Мы играли при разных схемах и стилях против команд топ-класса. У нас фантастический наставник, отличный тренерский штаб и высококвалифицированные игроки.
Мы всё ещё остаёмся аутсайдерами противостояния. Играть на выезде всегда тяжело, но мы должны верить в себя. Мы снова столкнулись с высококлассной командой. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно и воспользоваться своими шансами. Если откроем счёт, это будет здорово. Как я уже говорил, „Зенит“ – отличная команда, но мы приехали сюда, чтобы сыграть футбол так, как мы привыкли играть. Поле и стадион будут превосходными, так что мы с нетерпением ждём этой игры».
27.07.2016 Лига чемпионов Астана В гостях 1 : 1
01.11.2016 Лига чемпионов Боруссия М В гостях 1 : 1
6.12.2016 Лига чемпионов Манчестер Сити В гостях 1 : 1
14.07.2017 Лига чемпионов Линфилд В гостях 2 : 0
02.08.2017 Лига чемпионов Русенборг В гостях 1 : 0
27.09.2017 Лига чемпионов Андерлехт В гостях 3 : 0
Эти гостевые три ничьи и три победы в недавнее время свидетельствуют что Селтик не команда одного стадиона.....но и в гостях может "дать жару"....
Надо быть предельно внимательными....нельзя недооценивать шотландцев....
Удачи Манчини !
27.07.2016 Лига чемпионов Астана В гостях 1 : 1
01.11.2016 Лига чемпионов Боруссия М В гостях 1 : 1
6.12.2016 Лига чемпионов Манчестер Сити В гостях 1 : 1
14.07.2017 Лига чемпионов Линфилд В гостях 2 : 0
02.08.2017 Лига чемпионов Русенборг В гостях 1 : 0
27.09.2017 Лига чемпионов Андерлехт В гостях 3 : 0
Эти гостевые три ничьи и три победы в недавнее время свидетельствуют что Селтик не команда одного стадиона.....но и в гостях может "дать жару"....
Надо быть предельно внимательными....нельзя недооценивать шотландцев....
Удачи Манчини !
миллиардера -хозяина "народной " команды...
миллиардера -хозяина "народной " команды...
А вторая по бюджету команда в России, которая добывает бабло из "ненародной" нефти, которую завезли из "забугра" и тут у нас закопали, уже как 16 лет не показывает ничего - так что туда вопросы.
А вторая по бюджету команда в России, которая добывает бабло из "ненародной" нефти, которую завезли из "забугра" и тут у нас закопали, уже как 16 лет не показывает ничего - так что туда вопросы.