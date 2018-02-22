На матче «Локомотив» - «Ницца» ожидается 20 тыс. зрителей

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» ожидается около 20 тыс. болельщиков.



«На матче „Локомотив“ - „Ницца“ ожидается около 20 тыс. зрителей, при этом билеты на Южную трибуну раскуплены полностью. Призываем болельщиков перед походом на стадион хорошо утеплиться. Отметим, что термосы и фляжки к проносу не разрешены. Болельщиков ждет развлекательная программа перед матчем, бесплатный горячий чай, а также теплые пледы по символической цене», - передает пресс-служба.