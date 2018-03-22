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Пеле отменил визит в Россию по состоянию здоровья

22 марта 2018, 12:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 3Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗавершен

Легендарный бразильский футболист Пеле отменил свой визит в Россию, куда он был приглашен в качестве почетного гостя на товарищеский матч Россия — Бразилия. У 77-летнего Пеле возникли проблемы со здоровьем.

«У Пеле болит колено, поэтому доктора рекомендовали ему избегать долгих и сложных путешествий», — сказали в пресс-службе бразильца.

Отметим, что в этом году здоровье уже не в первый раз подводит легенду мирового футбола.

Пеле — лучший футболист ХХ века по версии ФИФА. Он также единственный трехкратный чемпион мира в истории. За свою карьеру легендарный футболист забил 1281 гол в 1363 матчах.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead
22 марта 2018 в 16:22
Удивительно, как его колено вообще еще функционирует, учитывая то, что с ним вытворяли португальцы в 66 году.
Знатог
Знатог
22 марта 2018 в 15:18
Ага, небось тоже бойкотирует?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
22 марта 2018 в 14:08
Здоровья Королю футбола.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
22 марта 2018 в 12:42
Пеле нужно обязательно привести на Чемпионат Мира - в качестве Короля Футбола.
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