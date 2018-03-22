Пеле отменил визит в Россию по состоянию здоровья

22 марта 2018, 12:32

Легендарный бразильский футболист отменил свой визит в Россию, куда он был приглашен в качестве почетного гостя на товарищеский матч Россия — Бразилия. У 77-летнего Пеле возникли проблемы со здоровьем.

«У Пеле болит колено, поэтому доктора рекомендовали ему избегать долгих и сложных путешествий», — сказали в пресс-службе бразильца.

Отметим, что в этом году здоровье уже не в первый раз подводит легенду мирового футбола.

Пеле — лучший футболист ХХ века по версии ФИФА. Он также единственный трехкратный чемпион мира в истории. За свою карьеру легендарный футболист забил 1281 гол в 1363 матчах.