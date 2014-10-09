ГлавнаяНовостиОтбор ЧЕ-2016

Ибрагимович не попадет в стартовый состав сборной Швеции на матч с Россией

09 октября 2014, 15:09
 Помощник главного тренера сборной Швеции Маркус Альбек огласил стартовый состав команды на сегодняшний матч с Россией. 
 
Примечательно отсутствие в числе одиннадцати игроков нападающего Златана Ибрагимовича, еще не до конца восстановившегося от травмы. Его на острие атак заменит Ола Тойвонен
 
Стартовый состав сборной Швеции: Исакссон, Антонссон, Гранквист, Бенгтссон, М. Ольссон, С. Ларссон, Бауи, Чельстрем, Дурмаз, Зенгин, Тойвонен.
 
Отметим, что официально стартовый состав будет известен примерно за час до игры, которая начнется в 22.45 по московскому времени.
Все новости
Юношеская сборная России U-17 проведет сбор в Турции
23 апреля 2015
Галаджан: «Галактионов держит нас в ежовых рукавицах»
23 апреля 2015
Галактионов: «Хотим выиграть юношеский чемпионат Европы U-17»
23 апреля 2015
Кирьяков: «На поле шла равная игра с небольшим преимуществом России»
20 апреля 2015
Юношеская сборная России уступила норвежцам
20 апреля 2015
Кейруш: «Я прощаюсь со сборной Ирана»
01 апреля 2015
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100