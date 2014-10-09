Ибрагимович не попадет в стартовый состав сборной Швеции на матч с Россией

Помощник главного тренера сборной Швеции Маркус Альбек огласил стартовый состав команды на сегодняшний матч с Россией.
Примечательно отсутствие в числе одиннадцати игроков нападающего Златана Ибрагимовича, еще не до конца восстановившегося от травмы. Его на острие атак заменит Ола Тойвонен.
Стартовый состав сборной Швеции: Исакссон, Антонссон, Гранквист, Бенгтссон, М. Ольссон, С. Ларссон, Бауи, Чельстрем, Дурмаз, Зенгин, Тойвонен.
Отметим, что официально стартовый состав будет известен примерно за час до игры, которая начнется в 22.45 по московскому времени.