Ибрагимович не попадет в стартовый состав сборной Швеции на матч с Россией

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09 октября 2014, 15:09

Маркус Альбек огласил стартовый состав команды на сегодняшний матч с Россией. Помощник главного тренера сборной Швеции огласил стартовый состав команды на сегодняшний матч с Россией.

Примечательно отсутствие в числе одиннадцати игроков нападающего , еще не до конца восстановившегося от травмы. Его на острие атак заменит Ола Тойвонен.

Стартовый состав сборной Швеции: Исакссон, Антонссон, Гранквист, Бенгтссон, М. Ольссон, С. Ларссон, Бауи, Чельстрем, Дурмаз, Зенгин, Тойвонен.

Отметим, что официально стартовый состав будет известен примерно за час до игры, которая начнется в 22.45 по московскому времени.